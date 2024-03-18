VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı
Kızılay Şube Başkanı ve iki personeli darp edildi
Fenerbahçe Yönetimi, olağanüstü genel kurul kararı aldı! Gündem: Ligden çekilme
Murat Kurum'dan sosyal konut müjdesi
CHP'den İGDAŞ vurgunu! 300'den fazla kiralık araca 3 ay için servet ödemişler
Bakan Şimşek'in 'faiz artırma talimatı' verdiği iddiası DMM tarafından yalanlandı
18 Mart 2024 Pazartesi 18:32:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 18:32:00

CHP'den İGDAŞ vurgunu! 300'den fazla kiralık araca 3 ay için servet ödemişler

Kaynak: İHA

ABONE OL

İBB'ye bağlı İGDAŞ'tan istifa ederek CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan eski Genel Müdür Bülent Özmen'in istifa öncesi yaptığı iddia edilen ihalenin detayları şok etti. İhale çerçevesinde piyasa değeri 2 milyon olan araca 3 aylık yaklaşık 2,9 milyon lira kira ödendiği öne sürüldü.

İBB'ye bağlı İGDAŞ'la ilgili ortaya atılan iddialar büyük tepki topladı. İGDAŞ'tan istifa ederek CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı olan eski Genel Müdür Bülent Özmen'in istifa öncesi yaptığı öne sürülen ihalenin detayları dikkat çekti.

15 Kasım 2023'te yapıldığı öğrenilen araç kiralama ihalesinde 300'ün üzerinde kiralık araca piyasa değerinden daha fazla paranın kira bedeli olarak ödendiği iddia edildi.

Kiralamanın 1 Aralık 2023'te başladığı, Özmen'in piyasa değeri 2 milyon lira olan kamyonet için 3 aylık kira bedeli olarak KDV ile birlikte 2 milyon 880 bin lira ödediği belirtildi. Özmen, bir gün sonra 2 Aralık'ta adaylık için İGDAŞ'tan istifa ederken bu şekilde oluşturulan kazancın 31 Mart yerel seçimleri için kullanıldığı ileri sürüldü.

01.12.2023 - 29.02.2024 tarihlerini içeren 3 aylık hizmet alımı ihalesini alan Flora Sosyal Destek Hizmetleri adlı şirketin piyasa değerlerinden daha fazla parayı bu şekilde elde ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, bu şekilde çok sayıda araç kiralayan İGDAŞ, beşte bir fiyata mal olacak araç kiralama işlemi için 147 milyon lira ödeme yaptığı iddia edildi.

Öte yandan, piyasada değeri 2,5 milyon lira olan damperli kamyonete aylık kiralama bedeli 1 milyon 73 bin lira fiyat biçildiği, İGDAŞ'ın bu kamyonet için Flora Sosyal Destek Hizmetleri şirketine ödediği 3 aylık kira toplamının 3 milyon 219 bin lira olduğu öğrenildi.

Yine aynı ihalede piyasa değeri 2,5 milyon lira olan asansörlü kamyonetin aylık kiralama bedeli ise 1 milyon 23 bin lira olduğu öğrenildi. Aynı şirkete ödenen 3 aylık kiralama bedeli olan 3 milyon 69 bin TL'nin ise aracın piyasa değerini aştığı söyleniyor.

Etiketler : CHP İBB İGDAŞ BÜLENT ÖZMEN VURGUN KİRALAMA
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX