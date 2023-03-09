CHP'den 'HDP'ye bakanlık verilecek mi?' sorusuna yanıt

Kriz ve kaos dolu bir sürecin ardından adayını açıklayan 6'lı koalisyonda şimdi de 'HDP' krizi gündeme geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den CHP'ye ziyaret çağrısı yapıldı.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK İTTİFAK MESAJI: PARTİMİZE BEKLERİZ

HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nu partilerine davet ederek açık ittifak mesajı vermiş, yaptığı çağrıda "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN HDP'YE ZİYARET AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'HDP'nin olduğu masada biz olmayız' tutumu bilinirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk TV yayınında CHP'nin HDP ziyaretine ilişkin konuştu.

KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ ZİYARET EDECEK

CHP'li Özgür Özel, HDP'nin çağrısına yanıt vererek, bir ziyaretin gerçekleşeceğini söyledi. Özel, "Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tarih belli değil." dedi.

"HDP'YE BAKANLIK VERİLEMEZ DEMEM"

6'lı koalisyondaki bakanlık hesaplarına da değinen Özgür Özel, HDP'nin terörle olan bağlantısını görmezden gelerek, HDP'nin eşit bir siyasi parti olduğunu savundu. "'HDP'ye bakanlık verilemez' demem" diyen Özel, "HDP seçimi kazanır bütün bakanlıkları da alır. HDP eşit bir parti." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terör suçlarından tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da övgüyle bahsetti. Demirtaş'ın hapiste olmasını doğru bulmadıklarını söyleyen Özel, "Hapiste olmasını hep eleştirdik. Olacak iş değil. Oraya rağmen çok iyi bir iletişim yürütüyor." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DEMİRTAŞ'A ÖVGÜ

Demirtaş'ın terör propagandası yaptığı sözlerini görmezden gelen Özgür Özel, "Bahçeli diliyle değil Akşener diliyle konuşuluyorsa, Erdoğan diliyle değil Demirtaş diliyle cevap veriliyorsa bundan Türkiye kazanır." ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'IN O SÖZLERİ HALA HAFIZALARDA

Özel'in öve öve bitiremediği Demirtaş'ın karnesi teröre verdiği desteklerle dolu. Öyle ki bunu açıkça dile getiren Demirtaş bir mitinginde teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" demişti.