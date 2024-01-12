CHP'den Hatay skandalı! ‘Yıkımdan sorumlu' dedi, aday yaptı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da 20 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem sonrası tepkilere neden olmuş ancak istifa taleplerine direnmişti. Savaş'ın partisi tarafından bir kez daha aday gösterilmesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir yayındaki "Yıkımda sorumluluğu var" sözlerini akıllara getirdi.

ÖZEL: SORUMLULUĞU VAR



Özel, "Hatay'da Lütfü Savaş'ı tekrar aday yapacak mısınız?" sorusuna, "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır. 10 belediyeden biri bizim, ben o kusuru alırım" yanıtını vermişti. Savaş Hatay'da geçtiğimiz yıllarda yapılması planlanan kentsel dönüşüme karşı çıkmış, depremde yıkılan Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm karşıtı miting bile düzenlemişti. Adaylığının açıklanması sonrası "Onur duydum" diyen Savaş sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı, "6 Şubat'taki afette yaşadığımız acı kayıplar ve büyük yıkımlar yeniden toparlanma azmimize güç vermiş, Hatay'a olan bağlılık ve aidiyet duygumuzu doruğa taşımıştır. Söz veriyorum; acılara rağmen şehrimizde yine aynı sofralarda tüm renklerimizle buluşacağız."

DEPREM KONUŞULMAMIŞ



Savaş'ın aday gösterildiği toplantı ile ilgili haber yapan DW ise ismini açıklamadığı bir PM meclis üyesinin sözlerini haber yaptı. Haberde meclis üyesinin, "Lütfi Savaş ismi belirlenirken toplantıda depremde yaşanan ağır yıkımdaki sorumluluğu hiç gündeme gelmedi. Deprem döneminde yöneltilen eleştiriler konuşulmadı" sözlerine yer verildi.

'AHIMIZI ALANI ADAY YAPMAYA UTANMADINIZ MI'



CHP'nin Lütfü Savaş kararı Hataylıların tepkisini çekti. O tepkilerden bazıları şöyle: "Hatay'da Lütfü Savaş'ı aday göstermişler! Demek ki CHP kaybetmek istiyor. Başka izahı yok. Sokakta ki çocuğa sorsalar? Parti yönetimini uyarırdı." "Hepimizin ahını alanları büyükşehir belediye başkanı adayı yapmaya utanmadınız mı? Siz bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?" "Bu adamın üç dönem yönettiği Antakya yerle bir oldu, hiç mi sorumluluğu yok?" "Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi Hatay halkına hakarettir." "Lütfü Savaş adaylıktan çekilsin ya da siz çekin." Tepkiler sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Savaş'ın geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

