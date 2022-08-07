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07 Ağustos 2022 Pazar 23:49:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 23:49:00

CHP'den bir skandal daha! İş vaadiyle kandırıp rozet taktılar

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bünyan Yavuz Selim mahalle muhtarı Hanife Çakmak'ı iş vaadi ile kandırıp rozet takan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hamza Dağ, yaptığı paylaşımda Bünyan Yavuz Selim mahalle muhtarı Hanife Çakmak'ı iş vaadi ile kandırıp Ankara'ya davet eden ve kendisine rozet takılmasına tepki gösterdi.

Hamza Dağ, paylaşımında, "Dün ortaya çıkan elektrik yalanından sonra bugün de üyelik yalanı... Kapasiteleri hizmet ve projelere yetmediği için bu tür ali cengiz oyunları yürütüyorlar. Vatandaşlarımızı çirkin kampanyalarınıza alet edip yüzüstü bırakmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz" ifadelerini kullandı.

MUHTAR ÇAKMAK'TAN AÇIKLAMA

"Benim cenazeme katılmışlardı. CHP İl Başkanı Ümit hanımı tanımıyorum ama orada tanıştık. İşten bahsedince 'benim çocuğumun işi yok' dedim ben de. Onlar da 'biz yardımcı olacağız' deyince ben de gittim. Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler. İlerleyen saatlerde 'Yemekten sonra size rozet takılacak' denince herkes şaşırdı. CHP'li değilim, hiç olmadım" dedi.

Etiketler : Hamza Dağ Hanife Çakmak Muhtar Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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