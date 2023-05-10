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10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:55:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:55:00

CHP'den Batı'ya ‘Kıbrıs' tavizi!

Kaynak: Akşam

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Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz, Alman gazetesine CHP'nin KKTC konusundaki pozisyonunu şöyle anlattı: “Türkiye, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamalı.” dedi.

6'lı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz, Alman Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine konuştu. Çeviköz, Avrupa Birliği (AB)'ne katılımdan Kıbrıs politikasına, S-400'lerden terörden tutukluların serbest bırakılmasına kadar Batı'ya verecekleri tavizleri anlattı. Gazete röportajı, "Erdoğan'ın rakibinin dış politika danışmanı, seçim zaferi durumunda Batı ile yakınlaşacağını duyurdu" diyerek sundu.

DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK

Çeviköz, "Türkiye, AİHM'in kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Bu aynı zamanda tutukluların serbest bırakılması kararları için de geçerlidir" dedi. Gazete, Çeviköz'ün tutukluların serbest kalması ile ilgili vurgusunu "Kürt yanlısı HDP'nin eski lideri Selahattin Demirtaş ya da patron Osman Kavala gibi" notuyla paylaştı.

'KKTC'YE KARIŞMAYIZ'

Çeviköz, NZZ muhabirinin "Ege'de sınırların belirlenmesi gibi Kıbrıs da bir anlaşmazlık konusu olmaya devam ediyor" uyarısı üzerine Kıbrıs'ta taviz mesajı verdi: "Öncelikle yeniden güven yaratmamız gerekiyor. Daha sonra zor meseleleri de ele alabiliriz. Kıbrıs söz konusu olduğunda, çözüm adadaki iki toplum tarafından bulunmalıdır. Bizim pozisyonumuz Ankara'nın Kıbrıslı Türklerin, Atina'nın da Kıbrıslı Rumların işlerine karışmaması gerektiği yönündedir."

Çeviköz, NATO ile ilgili de şunları söyledi: "Hiçbir Türk hükümeti tek tek devletler ya da AB tarafından dayatılan yaptırımları benimsemez. Ancak BM'nin kararlarını takip ediyoruz. Rus işgali güçlü çatışmaların yaşandığı bir döneme yol açtı. Ancak uzun vadede, Rusya'yı da içeren bir Avrupa güvenlik mimarisinden başka bir yol olmadığına inanıyoruz."

'S-400 BÜYÜK BİR HATAYDI'

"NATO gibi bir örgütün parçasıysanız, bu örgütün ilkelerine uymak zorundasınız. S-400 alımı büyük bir hataydı ve bunun bedelini çok ağır ödedik. Yeni F-35 savaş uçağı geliştirme programından atıldık. Bu sadece güvenlik politikası açısından bizi zayıflatmakla kalmıyor, aynı zamanda savunma sanayimiz için de kaçırılmış bir fırsat. Burada kendimi bağlayamam. Ancak sorunu çözmek için bir yol bulacağız."

ÇEVİKÖZ'ÜN SİCİLİ KABARIK

■ "LİBYA'DA ÇİZGİYİ AŞTIK" DEDİ: "Bu mutabakat zaptını, güvenlik ve askerî iş birliği konusunda Libya ile varılan bir başka mutabakat zaptıyla birleştirmek ise çizgiyi aşmak oldu."

■ 'DOĞU AKDENİZ'İ HEDEF ALDI: "Deniyor ki 'Bizim orada dört tane gemimiz var.' Değil dört, isterseniz 14 tane gemi bulundurun, bu bir yelken yarışması, Doğu Akdeniz oyunları değildir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası, Doğu Akdeniz'in stratejik derinliğinde dayanılmaz bir sığlıkta karaya oturmuştur."

■ 'ERİVAN'LA AYNI DİLİ KULLANDI: "Türkiye, cihatçıları Karabağ'da savaştırıyor" propagandasına ortak oldu: "Gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor."

Etiketler : 6'lı Masa kıbrıs batı taviz seçim
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