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25 Şubat 2024 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 09:00:00

CHP'den Avcılar'da saltanat sistemi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP'li Avcılar Belediyesi'nde meclis üyesi Ali Oral, yerine oğlunu aday listesine aldırdı.

CHP'de meclis üyeliği listelerinde yaşanan tartışmalar bitmek bilmiyor. Avcılar Belediyesi'nde daha önce meclis üyeliği yapan Ali Oral kendisini emekli ederek yerine oğlu Berkan Oral'ı geçirdi. Berkan Oral, 20 meclis üyesi CHP'li olan belediyede 37 kişilik listenin 16'ncı sırasında yer aldı.

37 KİŞİLİK LİSTEDE 16'NCI

Seçilecek yerden listeye giren Oral daha önceden Başkan Erdoğan'a ettiği küfürle gündeme gelmişti. Oral'ın yargılaması devam ederken yeğeni Gökhan Oral'ı da kendi kontenjanından belediyeye işe aldırdığı, sonra da Ulaştırma Müdürü yaptırdığı öğrenildi. Baba Oral'ın da 2010'da 'Müslüman kadınların rahibe gibi örtünmesi için evet' afişleri infial yaratmıştı. Dönemin CHP İl Başkanı Berhan Şimşek, afişlerin CHP tarafından asılmadığını açıklasa da gerçek ortaya çıkmıştı. Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Afişleri Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci bastırmış. Asılırken de Ali Oral bizzat başında durmuş" açıklaması yapmıştı.

Etiketler : chp avcılar belediyesi meclis üyesi ali oral berkan oral
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