VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma iddiası yalanlandı
Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye "çöl tozu" geliyor
Türkiye fiber altyapıda Avrupa'da ikinci sıraya yükseldi
CHP'de kaçak yapı yolsuzluğu! 2 belediye başkan adayının da sicili kabarık çıktı
Kirli ittifak son olarak Trabzon'da ortaya çıktı! DEM'li aday CHP listesinde yer aldı
CHP'deki parti içi hesaplaşma görevlendirme kağıdına yansıdı!
24 Mart 2024 Pazar 13:15:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 13:15:00

CHP'deki parti içi hesaplaşma görevlendirme kağıdına yansıdı!

Kaynak: Star.com.tr

ABONE OL

Bursa'da CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ile mevcut Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem arasındaki soğuk savaş devam etti. İki isim arasındaki çekişmeler, Kemal Kılıçdaroğlu ve Turgay Erdem'e yakınlığıyla bilinen eski Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz'a kadar gitti. Partide ilçe başkanlığı yapan Yılmaz'a ceza olarak 31 Mart seçimlerinde sandık müşahitliği görevi verildi.

CHP'de parti içindeki kavga ve kaoslar sürerken, en belirgin çekişmelerden biri de Bursa'da yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı kesinleştikten hemen sonra Ankara'ya giden ve mevcut Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile çalışmak istemediği iddia edilen CHP'li Mustafa Bozbey, Turgay Erdem'in yeniden aday gösterilmemesi için elinden geleni yaptığı ileri sürülmüştü.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Turgay Erdem'e yakınlığı ile bilinen dönemin CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz'ın da kongrede kaybetmesi için delegelere baskı yaptığı iddia edilen Bozbey, CHP İl Başkanıyla birlikte bu kez de adeta akıllara durgunluk veren bir görevlendirme skandalına imza attı.

İLÇE BAŞKANINI SANDIK MÜŞAHİDİ YAPTILAR

Bursa'da 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinde CHP Nilüfer Seçim Komisyon Başkanlığı, 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Nilüfer Hukuk Komisyon Başkanlığı ve 2023 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde ise CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı yapan Fırat Yılmaz'a İl yönetiminden gelen bir görevlendirme kağıdı, CHP'deki çıkar ve menfaat çatışmalarını bir kez daha gözler önüne serdi. 31 Mart Yerel seçimlerinde Fırat Yılmaz, adeta cezalandırılarak sandık müşahidi olarak görevlendirildi.

SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTI

Eski ilçe Başkanı Fırat Yılmaz, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinde CHP Nilüfer İlçe Başkanı olarak 14-28 Mayıs Seçimlerini yöneten bir parti mensubuyum. Bugün, CHP Bursa İl Başkanlığımızın 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için tarafıma yapmış olduğu Sandık Müşahitliği görevlendirmesini aldım ve kabul ettim.

Şu unutulmasın ki; ben bir CHP'liyim. Örgütte birçok seçim süreci yönetmiş, yaklaşık 4 yıl İlçe Başkanlığı yapmış bir kişiye bugün Sandık Müşahidi olarak ihtiyaç varsa herhangi bir sitemim olmaz" diyerek görevi kabul ettiğini duyurdu.

Etiketler : chp bursa mustafa bozbey turgay erdem
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor
Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı

Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Tokyo'dan sevgiler!

Tokyo'dan sevgiler!
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Abisini trafik kazasında kaybetti

Abisini trafik kazasında kaybetti
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX