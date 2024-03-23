Özgür Özel, Keleş için ‘sayman' dedi, yalancı çıktı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin 'para sayma' görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sürece ilişkin kafa karıştıran açıklamalar geldi. Özgür Özel, İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in kayıt dışı para sürecini, "CHP İl Teşkilatı Saymanı" olarak yürüttüğünü iddia etti.

'GAYET MEŞRU BİR BİR İŞ'

Katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulunan Özel, Fatih Keleş'le ilgili algı operasyonu yaptı. Paranın il binasını alımıyla ilgili olduğu iddiasına devam eden Özel, görüntülerde para sayan kişi olan Fatih Keleş'in, il saymanı olduğunu iddia etti. Özel, "Bu görüntülerin eski olduğu ortaya çıktı. O görüntüyü genişletince ve gerçeğine ulaşınca görüntünün il binası satın alması için olduğu ortaya çıkıyor. Para sayan kişinin o gün Ekrem Bey'in danışmanı değil, ilin saymanı, il yönetici olduğu ortaya çıkıyor. Etrafındaki herkes gayet meşru bir iş yapmanın bilinciyle... Biz bu yapılan soruşturmanın en hızlı şekilde sonuçlanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

O DÖNEM MECLİS ÜYESİYDİ

Oysa, Fatih Keleş, görüntülerin çekildiği tarihte İBB Meclis üyesi görevindeydi. Görüntülerin çekildiği tarih olduğu iddia edilen 2019 yılında İl Saymanı Zehra Özdemir'di. 15 Şubat 2018'de İl Saymanı Gürkan Canol oldu. Canol görevi 11 Eylül 2018'de Zehra Özdemir'e bıraktı. Özdemir de görevi 27 Şubat 2020'de Server Gökmen'e devretti.

3 KİŞİ DAHA İFADEYE ÇAĞRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturmada, yeni isimleri ifade vermeleri için adliyeye çağırdı. Bu kapsamda, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.