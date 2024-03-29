CHP'deki ‘para sayma' skandalı... 400 bin liranın makbuzu yok

CHP'deki 'para sayma' skandalına yönelik soruşturmada Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile CHP PM üyesi Turgay Özcan ifade verdi. Keskin, il başkanlığı binası için başlatılan, kampanyaya 50 bin lira bağışta bulunduğunu ve 400 bin lira bağış topladığını söyleyerek, "Paranın harcanmasında sorumluluk CHP İl Başkanlığı'na aittir. Paranın kime teslim edileceğini söylemediler" dedi. Turgay Özcan ise "Paraların hepsi kayıtlı. Haram paralarla değil, helal paralarla elde ettik" dedi.