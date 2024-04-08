CHP'deki para sayma skandalı... 14 milyonu tek başına Turan Taşkın Özer toplamış

CHP'lilerin para sayma görüntüsüyle ilgili soruşturma devam ederken ulaşılan bilgiye göre kayıt dışı paranın 14 milyon lirasını (2,35 milyon dolar) o dönem Beylikdüzü İlçe Başkanı olan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer topladı. Diğer CHP'li belediyelerin 3 milyon lira topladığı belirtiliyor. Konuyla ilgili Özer'in bilgisine başvurulacak.

Para kuleleriyle ilgili soruşturma sürüyor. CHP İstanbul il binasının alımı esnasında çekildiği iddia edilen görüntüler hakkında hala tatmin edici bir açıklama yapılmadı. Alımda paranın 24 milyon 360 bin lirasının resmi kanaldan, 17 milyon lirasının haricen elden teslim edildiği ortaya çıkmıştı.

Bu kapsamda çanta ve bavullarla para taşıyanlar ile 2 belediye başkanı ifade vermişti. Savcılık paranın kimden nasıl toplandığı, neden belgelendirilmediği konusunda araştırmasını derinleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in de bilgisine başvuracak.

İBB'YE İHALE EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, il binasının alınmasıyla ilgili "Bir tuğla da sen koy" kampanyası düzenleyen CHP, para toplama işini ikiye ayırdı. İddiaya göre paranın yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), diğer yarısı ise CHP'li ilçe belediyelerine havale edildi. Bazı belediyeler, kendi ilçelerinde iş yapan müteahhitlerden usulsüz olarak para talep etti. Para kulelerinde bu paraların da yer aldığı öğrenildi.

PARA KAYIT DIŞI MI?

İBB'nin topladığı, belge ya da makbuz olmadığı için nereden geldiği belli olmayan paranın büyük bölümü, görüntülerin çekildiği 2019'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan Turan Taşkın Özer'de toplandı. Özer'de toplanan miktarın 14 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi. Diğer bağışçı ve belediyelerde de yaklaşık 3 milyon lira toplandığı belirtiliyor. Daha sonra CHP'den milletvekili olan Turan Taşkın Özer'in konuşmasıyla, para üzerindeki iddiaların aydınlanacağı değerlendiriliyor.

1,5 MİLYON LİRA ONLARDAN

Verilen ifadelerde CHP il binasının alınmasıyla ilgili Küçükçekmece İlçe Başkanlığı ve belediyenin, çantayla 80-85 bin lira gönderdiği öne sürülmüştü. Eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin bağışçılardan 200 bin, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yine bağışçılardan 200 bin TL topladığını söylemişti. Metin Gül isimli müteahhit ise kendisinden 2 milyon istendiğini ancak 1 milyon verdiğini ifade etmişti.