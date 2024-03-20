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CHP'deki para balyaları skandalında yeni görüntüler! Valizle getirmişler
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20 Mart 2024 Çarşamba 18:04:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 18:04:00

CHP'deki para balyaları skandalında yeni görüntüler! Valizle getirmişler

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CHP'deki para sayma skandalına ait yeni görüntülere ulaşıldı. Paraların önce çantalarla ardından valizlerle getirildiği anlar ortaya çıktı.

CHP'deki kayıt dışı para skandalı gündemde kalmaya devam ediyor.

Kamuoyunda CHP'nin Para Kuleleri olarak bilinen ve "CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alımında" kullanıldığı iddia edilen paraların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İddiaya göre odaya getirilen para çantalarının yetmediğinden dolayı "valizle" getirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI... HEPSİNİN İFADESİ ALINDI

Deste deste paraların sayıldığı görüntülerde, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deste deste paraları sayan isimlerin tek tek ifadeleri alındı.

Etiketler : CHP PARA SKANDAL Ekrem İmamoğlu
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