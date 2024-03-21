CHP'deki değişimcileri 'çürümüş' demişti: Özgür Özel, Gürsel Tekin'e 'trol' dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partideki değişimcilere yönelik ""Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." sözlerini kullanan CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin'e trol dedi.

ÖZGÜR ÖZEL, CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN'E 'TROL' DEDİ

Özgür Özel, katıldığı canlı yayınında, konunun kendisine hatırlatılması üzerine Tekin'den 'trol' olarak nitelendirdi.

"Trol refleksi gösteren, partide bir geçmişi olmayan arkadaşlar var" diyen Özel, "Bize kılıç sallayıp tehdit edenler var. Benzer hezeyanlar içinde olanlarla meşgul değiliz" ifadelerini kullandı.