CHP'deki değişimcileri 'çürümüş' demişti: Özgür Özel, Gürsel Tekin'e 'trol' dedi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." diyerek partiden istifa eden CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin'i trol olarak nitelendirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partideki değişimcilere yönelik ""Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." sözlerini kullanan CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin'e trol dedi.
ÖZGÜR ÖZEL, CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN'E 'TROL' DEDİ
Özgür Özel, katıldığı canlı yayınında, konunun kendisine hatırlatılması üzerine Tekin'den 'trol' olarak nitelendirdi.
"Trol refleksi gösteren, partide bir geçmişi olmayan arkadaşlar var" diyen Özel, "Bize kılıç sallayıp tehdit edenler var. Benzer hezeyanlar içinde olanlarla meşgul değiliz" ifadelerini kullandı.
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