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İfade veren herkes topu ona attı! Kaftancıoğlu cevap vermedi
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17 Mart 2024 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 09:30:00

CHP'deki balya balya para sayma görüntüleri... İfade veren herkes topu ona attı! Kaftancıoğlu cevap vermedi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP'deki balya balya para sayma görüntülerinin üzerinden 6 gün geçti. Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, para skandalı ile ilgili topu kendisine atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap vermedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntüleri mercek altına alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 3 ismi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Görüntülerde yer alan Fatih Keleş ile birlikte eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz geçtiğimiz günlerde ifade verdi.

KELEŞ'TEN DE ADRES AYNI

Ekrem İmamoğlu'nun para kasası Fatih Keleş savcılıktaki ifadesinde çuvallarla parayı getirdiğini itiraf etti, Keleş, "Parayı Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın verdi. İl başkanlığının satın alımıyla ilgili olduğunu söyledi. Dolar, euro ve TL vardı. Saymadan almıştım" diyerek, o zamanki il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu adres gösterdi.

Katıldığı bir televizyon programında, neden kaporanın elden verildiği kendisine sorulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, "Ben o kısmı bilmiyorum, Canan Hanım tarafından yürütülen süreçti. Mutlaka il başkanımız oradaki arkadaşlarla konuşmuştur, görüşmeyi biliyorum" dedi. Özel de para skandalının ihalesini Canan Kaftancıoğlu'na yıktı. 6 gündür bu konuda bir açıklama yapmayan Canan Kaftancığlu, topu kendisine atan partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'e de cevap vermedi. Tüm süreci bilmesine ve hakkındaki iddialara rağmen eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklama yapmaması tepkilere neden oldu.

İFADEYE ÇAĞRILABİLİR

Paranın taşınmasına yardım eden, İmamoğlu inşaatta çalışan Tuncay Yılmaz şüpheli, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ise 'tanık' sıfatıyla savcılığa çağırıldı. Yaşanan gelişmeler üzerine CHP Eski İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun da savcılık tarafından ifadeye çağrılması beklendiği ifade edildi.

Etiketler : chp ekrem imamoğlu para sayma canan kaftancıoğlu
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