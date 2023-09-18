CHP'de yeni skandal! Eski eşe sus payı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmay heyetine kadar uzanan skandal Ankara kulislerini çalkaladı. CHP kulislerinde sevgilisini önce milletvekili, ardından genel başkan yardımcısı yaptığı iddia edilen vekilin bu güce nasıl ulaştığı merak ediliyor. Depremin şoku sürerken söz konusu vekilin eski eşine de sus payı olarak CHP'den RTÜK üyeliği önerdiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresindeki bu skandal değişimcilerin de gündeminde. Değişim yanlıları, temiz eller operasyonuna parti içinden başlatılmasının gerektiğini söyledi.

KİM BU VEKİL?

Yeni Şafak'ta yer alan haberde skandalla imza atan gazeteci kökenli milletvekilinin, Kılıçdaroğlu'nun şahsi kontenjanından listeye girdiği bildirildi. CHP listelerinden Meclis'e giren 39 sağcı vekil için de ricacı olduğu iddia edildi. Üstelik çiçeği burnundaki bu vekilin bir dönem RTÜK'te CHP üyesi olarak görev yaptığı aktarıldı. Bir dönem merkez medyadaki önemli gazete ve dergilerde Ankara ve parlamento muhabiri olarak görev yapan taze vekil, CHP'de basın danışmanı olarak başlayan kariyerinde iletişim koordinatörlüğü, İstanbul'dan il meclis üyeliği görevinde de bulunmuştu. Özellikle de CHP'de Kılıçdaroğlu ile Oğuz Kaan Salıcı'yı karşı karşıya getiren Sadullah Ergin'in Ankara 1'inci bölge 2'nci sıradan aday olmasında etkili olduğu da konuşulan bir diğer iddia

AVUKAT SEVGİLİYE JET KIYAK!

Söz konusu vekille ilgili iddialar bunlarla sınırlı değil. Avukat sevgilisini milletvekili yaptığı parti yönetimine de aldırdığı kulislerde dillendiriliyor.

ESKİ EŞE SUS PAYI

Eski eşini de evli ilken CHP Parti Grubu'nda grup başkanvekilliği danışmanlığına getiren yeni vekil, sevgilisine sağladığı ayrıcalıklar karşında eski eşe sus payı olarak da CHP için ayrılan RTÜK kontenjanını önerdiği ileri sürülüyor.