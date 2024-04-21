CHP'de torpil furyası! Zeybek'in yeğeni Sarıyer Belediyesi'ne atandı

CHP'li belediye başkanları, seçim öncesi verdiği vaatleri mazbatayı aldığı gün unuttu. Torpil furyasının hakim olduğu CHP'li belediyelerde makamlar, akrabalar ve liyakatsiz isimlere dağıtıldı. CHP'nin kazandığı il ve ilçelerdeki atamalar tepki çekti.

DENİZ ZEYREK'İN AĞABEYİNE KOLTUK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kazandıkları belediyelerde torpilli atamalar hız kesmeden devam ediyor. Kadıköy Belediyesi'nde Mesut Kösedağ'ın seçimler sonrası Belediye Başkanı olmasının ardından Sözcü Gazetesi yazarlarından Deniz Zeyrek'in ağabeyi Ediz Zeyrek belediye başkan yardımcılığına atandı.

SARIYER BELEDİYESİ'NDE TORPİL FURYASI

Bir başka skandal atama da Sarıyer Belediyesi'nde yasandı. CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Başkan Yardımcılığına getirdiği Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun'u Kültür İşleri Müdürü olarak görevlendirdi.

Bununla da yetinmeyen Sarıyer'in CHP'li belediye başkanı Mali Hizmetler Müdürlüğüne CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in yeğeni Meltem Sarıoğlu'nu atadı. Oktay Aksu'nun Belediye Başkanı olmasında Gökan Zeybek'in etkisinin olduğu bilinirken, Sarıyer Belediyesi'nde boşalan Özel Kalem Müdürlüğü'ne Gökan Zeybek'in danışmanı olan Armağan Büyükkarakaş'ın getirileceği iddia edildi.