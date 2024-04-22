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CHP'de torpil furyası! Makamlar akrabalara dağıtıldı
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22 Nisan 2024 Pazartesi 19:20:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 19:20:00

CHP'de torpil furyası! Makamlar akrabalara dağıtıldı

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CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kazandıkları belediyelerde torpilli atamalar hız kesmeden devam ediyor. CHP'li belediyelerde makamlar, akrabalar ve liyakatsiz isimlere dağıtılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Belediyeyi biz aldık diye CHP'lilerin çocukları işe girmeye başlarsa millet derki bunlar kendilerine almış belediyeyi bana almamış. Hele hele eş dost akrabayı sakın belediyelere doldurmayın" ifadelerini kullandı.

Ancak bu sözler "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dedirten bir açıklama olarak kayıtlara geçti.

"CHP'Lİ KURMAYLARIN YAKINLARI BİR BİR MAKAMLARA GETİRİLİYOR"

CHP'li belediyelerde kadrolar eş dost akrabaya pay ediliyorken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tam tersi açıklamalar yapıyor.

CHP'de "Ne yapıyorsan tam tersini söyle" siyaseti izleniyor.

Oysa CHP'li kurmayların yakınları bir bir makamlara getiriliyor.

İŞTE ONLARDAN BAZILARI

Seçim öncesi hakkında rüşvet soruşturması başlatılan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ilk meclis toplantısında şirket ortağı olan avukat Merve Fiden Barut'u yardımcısı yaptı.

Sarıyer Belediyesi'nde yeni başkan Oktay Aksu, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in yeğeni Meltem Sarıoğlu'nu atadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na, Büyükşehir Belediye Meslici CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal'ın eşi Hülya Bartal atandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine atandığı ortaya çıktı.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşif Şafak Pala, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görevine atandı.

CHP Parti Meclisi üyesi Bedirhan Berk Doğru'nun kardeşi Ozan Özgür Doğru, Şişli Belediyesi Başkan Yarımcılığı görevine getirildi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in kardeşi Ediz Zeyrek, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Etiketler : Özgür Özel chp torpil
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