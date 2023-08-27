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CHP'de sıradan bir kongre: kavga çıktı, küfürler ve hakaretler havada uçuştu
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27 Ağustos 2023 Pazar 22:04:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 22:04:00

CHP'de sıradan bir kongre: kavga çıktı, küfürler ve hakaretler havada uçuştu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen CHP kongresinde kavga çıktı. CHP'nin demokrasi çıkışları sonrasında parti kongresinde yaşanan kavga tartışmalara neden oldu. Sosyal medya üzerinden paylaşılan kavganın görüntülerinde CHP'lilerin birbirlerine küfür ve hakaretler savurduğu görüldü.

Demokrasi söylemini devamlı olarak malzemesi haline getiren CHP'nin kongresinde yaşanan kavga tartışmaları beraberinde getirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen kongrede yeterli imzaya ulaşamadığı belirtilen aday Zeynel Rıza Yıldırım, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik birbirine girdi.

Oylamada yeterli imzayı toplayamadığı için sorun çıkaran CHP Gebze İlçe Başkan Adayı Zeynel Rıza Yıldırım partiye "pislik" deyince kavga çıktı, küfürler havada uçuştu.

Etiketler : chp kongre kavga
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