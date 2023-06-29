CHP'de şimdi de "profil" krizi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgi sonrasında partisinin tabanı ve seçmenlerden gelen 'istifa et' çağrılarına kulak tıkadı. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu kendi kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden dizayn eden Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu isyan bayrağı açtı. 'Topyekün değişim' çağrısı yapan İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "Önceliğim İstanbul" vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diye konuştu. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise bu sözlere, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadeleriyle yanıt verdi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA GÖNDERME: İMAMOĞLU PROFİLİNDE BİRİSİ İBB'YE ADAY OLAMAZDI

CHP'de yaşanan 'genel başkanlık' krizlerine bir yenisi daha eklendi. Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamazdı." ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu ayrıca İmamoğlu'nu partide konuşulanları dışarı taşımakla suçladı.

MURAT ONGUN'DAN CANAN KAFTANCIOĞLU'NA 'İMAMOĞLU' GÖNDERMESİ: 'PROFİL'DEN İBB BAŞKANI

Söz konusu paylaşıma İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'dan göndermeli bir yanıt geldi. İBB Başkanı'nın fotoğraflarını paylaşan Ongun, "Profil'den Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.