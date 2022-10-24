CHP'de 'Sezgin Tanrıkulu' krizi! ''Sana ne kardeşim''

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'nin kimyasal silah kullandığına yönelik iftirada bulunmasının ardından CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, skandal sözlere destek vermişti. Sezgin Tanrıkulu iddiaları Meclis'e taşıyacağını belirtmişti. Tanrıkulu'na CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gürsel Erol'dan çok sert tepki geldi.

TV100'de yayımlanan programa katılan CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gürsel Erol gündeme dair soruları cevapladı.

"Kendi partinizin içinde bunu araştıracağız, meclise soracağız diye farklı görüşler de var, bu ne diyorsunuz?" sorusuna CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şu cevabı verdi:

TSK, Türkiye'nin onuru ve namusudur, hepimizin sahip çıkması gerekir. Kurumlarda yanlış yapan yöneticiler olabilir, kurumlar hiçbir zaman siyasetçinin hedefinde ve eleştirisinde olmamalı.

'MYK'DA GÜNDEME GELECEKTİR'

TSK'nın eylemleri sorgulanamaz, eleştirilemez ve o eleştirileri de sorumsuzca buluyorum. CHP'nin köklerinin nereye dayandığını bilmeyenlerin bu şekilde açıklama yapmasını asla doğru bulmuyorum, o açıklamayı yapan arkadaşımız MYK'da gündeme gelecektir.

"SANA NE KARDEŞİM"

Uluslararası güçlerin olduğu bir bölgede 'TSK kimyasal silah kullandı' ya arkadaşlar bu oyunlara gelmeyin, bu aptalca iddialara, karalamaya hele de seçime giderken sana ne kardeşim. Bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?