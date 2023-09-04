CHP'de Perinaz sendromu!

Kılıçdaroğlu'nun kendisine ve Atatürk'e hakaret içeren tweetler paylaşan Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atadığının ortaya çıkması parti tabanında öfkeye neden oldu.

Skandal atama CHP'li Eren Erdem ile Aylin Nazlıaka tarafından yalanlandı, ancak atama belgelenince ortalık karıştı. Kılıçdaroğlu, kendini "Araştıracak zamanım yoktu" diye savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Perinaz Mahpeyker Yaman'ı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan hemen önce, 26 Mayıs'ta danışman olarak atadığının açığa çıkması partiyi karıştırdı. Yaman ile ilgili iddiayı ilk olarak Gazeteci Erdem Atay, Veryansın TV adlı internet sitesindeki köşe yazısında ortaya attı. Atay'ın yazısının ardından Yaman'ın eski twitter mesajları paylaşılmaya başlandı. Yaman'ın, paylaşımlarında, Atatürk'e ve Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren ifadeler kullandığı görüldü. Sosyal medyada tepkiler büyüyünce CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Yaman'ın danışman olduğu iddiasını yalanladı.

YALANLADILAR AMA...

Tele 1'e konuşan Eren Erdem "Böyle bir atama söz konusu değildir. Genel Başkanımız seçimden sonra bir MYK değişikliği yaptı. Yenilenmeyle beraber, 4 Haziran'da o güne kadar danışmanlık hizmeti aldığı bütün arkadaşlarımızın görevi sona ermiş oldu. Böyle bir danışmanı yok. Genel Merkez'de imzalanmış Perinaz Mahpeyker Yaman isminde bir genelgemiz yok" dedi. Aylin Nazlıaka da sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile konuşarak teyit ettim: Genel Başkanımızın Kadın ve Aile Politikaları danışmanı yoktur" açıklamasını yaptı.

ATAMA YAZISINI PAYLAŞMIŞ

Ancak Yaman'ın danışman olarak atandığı tarihte, atanmasına ilişkin yazıyı hesabından paylaştığı, yerel gazetelere açıklama yaptığı ortaya çıktı. Yaman, 26 Mayıs'ta, twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiği ve atanmasına ilişkin belgeyi paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım."

Yaman, bir gün sonra da Batman Olay gazetesine şu açıklamayı yaptı: "Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleri ile Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde 'kadın ve aile politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere genel başkan danışmanı olarak görevlendirilmemiz uygun görülmüştür. Tüm kadınlarımızın yanında olacağız."

MAKAMI 3. KATTA

Bu gelişmelerin ardından gazeteci İsmail Saymaz, şu iddiayı gündeme getirdi. "Perinaz Yaman, yakın zamana kadar genel başkan danışmanı sıfatıyla CHP Genel Merkezi'nin üçüncü katında vakit geçiriyormuş. Bir CHP'li kadın, dört gün önce CHP Genel Merkezi'nde 'Kadından sorumlu danışmanımız' sıfatıyla Perinaz Yaman'la görüştürüldüğünü söylüyor."

ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

Tartışmalar sürerken Perinaz M. Yaman, 'özür' mesajı paylaştı. "O tweetleri ben yazmadım. Sosyal medya hesaplarımın şifreleri personelimdeydi" dedi.