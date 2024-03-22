CHP'de para sayma skandalı... Kaftancıoğlu'nun bugün ifade vermesi bekleniyor

CHP il binasının satın alınmasına dair olduğu ileri sürülen valiz ve çantalarla getirilen paraların sayılmasıyla ilgili görüntülere dair soruşturma derinleştiriliyor.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel "şüpheli" sıfatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.

Avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisinde olduğu belirtilen para teslimi sırasında Öksel'in de bulunduğu ifade ediliyor.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar binayı CHP'ye sattığı iddia edilen Ali Rıza Braka, avukatı Gökhan Taşkapan, CHP İBB Meclis üyesi Fatih Keleş, eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ile paraların taşınmasına yardım ettiği iddia edilen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ifade verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de ifadeye çağrılırken eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bugün ifade vermesi bekleniyor.