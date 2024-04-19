CHP'de para sayma görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kamera kayıtlarına yansıdığı öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında avukat Ergün Özer de ifade verdi. Özer ifadesinde, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in yakın arkadaşı olduğunu belirterek "2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığının başlatmış olduğu 'Bir Tuğla da Sen Koy' isimli bağı kampanyası kapsamında ben de gönüllü olarak bağışta bulunmak istedim. Bağış parası olarak 50 bin TL'yi il başkanlığına teslim etmek üzere elden Muammer Keskin'e teslim ettim. Parayı teslim ettiğim sırada herhangi bir belge veya makbuz almadım. Ancak yaptığım bağış karşılığında tarafıma makbuz verilmesini istedim. O da makbuzların İl başkanlığı tarafından daha sonra bize gönderileceğini söyledi. Hatta aradan birkaç ay geçtikten sonra ben bağış makbuzunun neden bize gönderilmediğini tekrar sordum. Ancak o da bana pandemi nedeniyle il binasının kapalı olduğunu ve bu nedenle makbuzların daha sonra verileceğini söyledi. Pandemi sürecinden sonra da araya zaman girdiği için yaptığım bağışın makbuzunu alma konusu unutuldu gitti. Hiçbir şekilde hukuka aykırı bir şekilde bağışta bulunmadım. Yapmış olduğum bağışın makbuzunu ilk günde de daha sonra da birkaç kez talep ettim. Ancak pandemi süreci nedeniyle makbuzu alamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.