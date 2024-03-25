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25 Mart 2024 Pazartesi 13:38:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 13:38:00

CHP'de 'para kuleleri' soruşturması derinleşiyor

Kaynak: TRT Haber

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CHP'de 'para kulelerini' andıran görüntülere dair soruşturma derinleşiyor. İş insanı Hasan Şenyurt'un, Kültür A.Ş.'den para taşınmasıyla ilgili verdiği ifadenin ardından, iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın'ın da savcılıkta dinlenmesi bekleniyor.

Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla dinlenen Şenyurt, savcılığa kayıt dışı para işlemlerine ilişkin bir ses kaydı dinletmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kültür AŞ'nin paralarının 6 ay boyunca, iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın tarafından, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a taşındığını öne sürdü.

Bu bilgiler üzerine, parayı taşıyan Servet Aydın da ifadeye çağrıldı.

Aydın'ın yanı sıra, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Küçükçekmece Belediye Başkanı'nın oğlu Serkan Çebi ve Maltepe Belediye Başkanı'nın Danışmanı Melih Morsümbül'ün de ifadeye gelmesi bekleniyor.

Daha önce Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Kaftancıoğlu, paranın nereden temin edildiğini ve miktarını bilmediğini söylemişti.

Etiketler : chp para kuleleri soruşturma hüseyin köksal servet aydın
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