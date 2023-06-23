VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rus ordusunda büyük çatlak! "Savaş sadece bir avuç yaratığın zafer kazanması içindi"
Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
"Türkiye'nin daha da yücelmesi ve yükselmesi için gayretle mücadele edeceğiz"
Ağrı'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı
Marmaris'te orman yangını başladı
Azerbaycan yeni İHA'lar ve uzun menzilli füzeler alacak
23 Haziran 2023 Cuma 15:25:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 15:25:00

CHP'de 'ortak metin' krizi! "81 il başkanı imzaladı" yalanı

ABONE OL

CHP'de 81 il başkanının imzasıyla duyurulan ortak metinle ilgili çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı. Ortak metne imza atmayan il başkanlarının olduğu ifade edildi. İmza vermeyen il başkanlarından biri, 'Söz konusu metne, ben ve benim gibi imza vermeyenler oldu. Ancak metin 81 il başkanın imzaladığı bir metinmiş gibi basına yollandı” dedi.

CHP'li bir il başkanı, 81 il başkanının imzası olduğu duyurulan ortak metinle ilgili kendisi gibi imza atmayanların olduğunu deşifre etti.

Halk TV'den Seyhan Avşar, "Bildiriyi Tüm İl Başkanları İmzaladı mı?" başlıklı yazısında, CHP il başkanlarının imzaladığı ortak metinle ilgili edindiği bilgileri aktardı.

Avşar, "Toplantı oldukça hararetli geçmiş. Başkanlar, CHP Genel Merkezi'nin, milletvekilleri belirleme sürecinde örgütün fikrini almadığını, seçimin kaybedilmesinin en büyük nedeninin de bu olduğunu aktarmış. Değişim isteği burada da bazı il başkanları tarafından dillendirilmiş ve tüzük kurultayı yapılması gerektiği konusunda bir direnç oluşmuş. Günün sonunda, sert eleştiriler yapan il başkanları sakinleştirilmiş ve ortak bir metnin hazırlanarak kamuoyuna sunulması kararı alınmış" dedi.

Metnin hazırlanması görevinin, İstanbul, Ankara, İzmir ve Manisa il başkanlarına verildiğini aktaran Seyhan Avşar, şöyle devam etti:

"BAZI İL BAŞKANLARI İTİRAZ ETTİ"

"Bazı il başkanları metnin içeriğine itiraz etmiş. Dünkü metinde yer alan, "Demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçirecek ve kurultayımızı tamamlayacağız" ifadeleri ise itirazlar üzerine metne eklenmiş.

Bir kısım il başkanı ise, CHP'ye yönelik eleştirilerin ve iç tartışmalarının yaşandığı böylesi önemli bir süreçte il başkanlarının açıklama yapmasının doğru olmadığını dile getirerek ortak metne itiraz edip, imza atmayı reddetmiş. Ancak buna rağmen metni 81 il başkanın imzaladığı söylenerek kamuoyuna duyuruldu.

İmza vermeyen il başkanlarından birini dün telefonla aradım. O başkan, "Ortak açıklamalarda birkaç kişi tespit edilir metin onlara yazdırılır. Bu doğru bir yöntemdir. Ancak buradaki mesele metni 4 arkadaşımızın yazması değil. Bu metni yazanları kimlerin belirlediği... Söz konusu metne, ben ve benim gibi imza vermeyenler oldu. Ancak metin 81 il başkanın imzaladığı bir metinmiş gibi basına yollandı" dedi."

Etiketler : CHP 81 il başkanı Seyhan Avşar
Bodrum buluşması

Bodrum buluşması
Eşiyle klipte oynadı

Eşiyle klipte oynadı
İki ayda 15 şehir gezecek

İki ayda 15 şehir gezecek
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Yıldızlı performans

Yıldızlı performans
"Benlikten çıkmışım!"

"Benlikten çıkmışım!"
Yayın sonrası şoke ayrılık

Yayın sonrası şoke ayrılık
Marmaris aşkına

Marmaris aşkına
Bayram sahnesi

Bayram sahnesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX