VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 16-17 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri Tesisi açılıyor
Fenerbahçe, yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak
Rekabet Kurumu, dijital dönüşümü rekabet hukuku açısından inceledi
Cumhurbaşkanlığından, Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi paylaşımı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
18 Nisan 2023 Salı 07:45:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 07:45:00

CHP'de liste krizi büyüyor

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Türkiye, haftalar sonra Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için sandık başına gidecek. Milletvekili adaylarının kesinleşmesi ve listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesinin ardından muhalefet kanadında liste krizleri sürüyor.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine haftalar kala liste tepkileri halen devam ediyor. 6'lı masa ortaklarının milletvekili adaylarının CHP listelerinden seçime girmesi tepki toplamış, CHP İstanbul İl Başkanlığında tartışmalar yaşanmıştı.

Şimdi ise listelerle ilgili olarak yeni bir iddia ortaya atıldı. Kendi listeleriyle seçime giren İyi Parti'nin aday çıkardığı bölgelerde CHP'nin listelerine de İyi Parti'lilerin yerleştirilmesi tepki topladı.

LİSTELERİN NETLEŞMESİ SONRASINDA KAFTANCIOĞLU'NA TEPKİ VARDI

Adayların netleşmesi sonrasında il ve ilçe yöneticilerinin Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdiği öğrenildi. Listelerin özellikle İstanbul'da hoş karşılanmadığı, hatta İstanbul İl Başkanlığı binasında tek bir bildiri ve pankart olmadığı, İl Başkanlığında telefonlara dahi çıkılmadığı iddia edildi.

Etiketler : 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Adaylar Canan Kaftancıoğlu
Çenesini yaptırdı

Çenesini yaptırdı
Bu tür duyguları seviyoruz

Bu tür duyguları seviyoruz
Baba olmak tarifsiz bir duygu

Baba olmak tarifsiz bir duygu
Evliliğimizde sorun yok

Evliliğimizde sorun yok
Sinema iyileştirir

Sinema iyileştirir
İçimiz buruk

İçimiz buruk
Mert sorularını duymazdan geldi

Mert sorularını duymazdan geldi
Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım

Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım
Londra'da hırsızlık şoku

Londra'da hırsızlık şoku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX