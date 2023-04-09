CHP'de liste kavgası! Seçime girmeden birbirlerine girdiler
Altılı masanın onayını almak için her partiye vekil sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de liste krizi çıkardı. Partide, 'Milletvekili aday listeleri' krizi patlak verdi. Durumdan rahatsız olan CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, toplantıyı bağıra çağıra terk ettiği iddia edildi.
14 Mayıs seçimi öncesi CHP'de liste krizi patlak verdi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'nin isteklerini yerine getirmek için büyük çaba sarf etmesi, kendi partisinde tepkilere neden oldu.
TOPLANTI 4 KEZ ERTELENDİ
CHP listelerinden diğer partilere dağıtılacak olan vekil sıraları, parti içinde huzursuzluk yarattı. Liste krizi nedeniyle dün akşam 22.00'da başlaması beklenen Parti Meclis Toplantısı, 4 kez ertelenerek bugün 08.45'te başladı.
TOPLANTIYI TERK ETTİ
Sabah'ın haberine göre; durumdan rahatsız olan CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, toplantıyı bağıra çağıra terk etti. Bazı belediye başkanları da kendilerine yakın isimlerin aday listesinde yazdırmak için baskı yaptığı belirtildi. Peş peşe yaşanan tartışmaların basına sızmasını engellemek için sinyal kesici jammer'ların aktifleştirildiği öğrenildi.
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