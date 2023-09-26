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26 Eylül 2023 Salı 16:19:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 16:19:00

CHP'de kurultay tarihi belli oldu

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Parti Meclisi 38. Olağan Kurultayı'nın 4-5 Kasım'da yapılması kararını aldı.

CHP Parti Meclisi, Tüzük Kurultayı'nın 25-26 Kasım'da yapılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Etiketler : CHPkurultay 38Kurultay 4-5Kasım
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