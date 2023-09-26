26 Eylül 2023 Salı 16:19:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 16:19:00
CHP'de kurultay tarihi belli oldu
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Parti Meclisi 38. Olağan Kurultayı'nın 4-5 Kasım'da yapılması kararını aldı.
CHP Parti Meclisi, Tüzük Kurultayı'nın 25-26 Kasım'da yapılmasına oy birliğiyle karar verdi.
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