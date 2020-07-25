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25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:19:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:19:00

CHP'de kurultay öncesi kavga! Canan Kaftancıoğlu'nun üzeri çizildi

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Kılıçdaroğlu'nun, kurultayda ‘divan başkanı' olmak isteyen Kaftancıoğlu'nun yerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu tercih ettiği öğrenildi.

CHP'de bugün başlayacak olağan kurultay öncesi 'divan' tartışması çıktı. Önceki gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüşen il başkanlarının 'Divan Başkanlığı' için İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu önerdiği öğrenildi. Kulislere göre Kılıçdaroğlu bu öneriye "O iş bitti. Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu olacak" yanıtını verdi. CHP kulislerini hareketlendiren bu görüşmenin arka planında ise Kaftancıoğlu'nun olduğu ileri sürüldü. Kaftancıoğlu'nun Doğu ve Güneydoğu illerindeki başkanları Kılıçdaroğlu'na kendi ismini vermesi için gönderdiği öğrenildi.

İSTİFA EDİN ADAY OLUN

Karadeniz bölgesindeki il başkanları da kendilerini temsilen Rize İl Başkanı Saltuk Deniz'in PM listesine yazılmasını talep etti. Kılıçdaroğlu'nun bu talebe, "Her il başkanı görevlerinden istifa ederek PM'ye aday olabilir" yanıtını verdiği öğrenildi. Kulislere göre Kaftancıoğlu da, "PM'ye aday olan milletvekilleri istifa ediyor mu" karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu'nun buna herhangi bir yanıt vermediği kaydedildi.

PM'YE ÜÇ İSİM YAZDIRDILAR

Divan Başkanlığı için Kılıçdaroğlu'ndan istediği karşılığı bulamayan Kaftancıoğlu'nun, PM listesine isim yazdırmak için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte hareket ettiği öğrenildi. Hem İmamoğlu hem de Kaftancıoğlu'nun ortak kararıyla Gökhan Zeybek, Zeynel Emre ve Özgür Karabat'ın Kılıçdaroğlu'nun PM anahtar listesine yazılacak.

SALONA 'RAP'LE GİRECEK

Akşam'ın haberine göre, CHP'nin Bilkent Odeon'da yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi yapılırken, ikinci gün 1356 delege partinin yeni vitrinini belirlemek için 44 sandıkta oy kullanacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu salona, kurultay için hazırlanan rap tarzındaki bir şarkıyla giriş yapacak.

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