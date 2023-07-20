CHP'de ‘kumpas' savaşları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimler, değişim talebiyle bayrak açan Ekrem İmamoğlu ile zoom toplantısı yaptı. Sosyal medya üzerinden dolaşıma giren videoya göre toplantıya, İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski Grup Başkanvekili Engin Altay, PM üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan katıldı. Pazar günü yapıldığı öğrenilen toplantıya ilişkin 14 dakikalık videoda İmamoğlu şunları dile getirdi:

"Parti Meclisi süreci ile ilgili bir zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik. Bunun da özellikle örgütün görevden alma sürecine dair bir hazırlık olacaktı. Bu konuda en son Gökhan Bey (Günaydın) bir süreç başlattı. İkincisi, yine özellikle alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi, olgunlaşabilir mi, buna dair bir zemin var mı, elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. O konuda da katkısı olacak olan, burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte bir çalışma bir öngörü zemini oluşacaktı."

'SELİN HANIM DA ÇALIŞACAK'

"Bir de Selin Hanımın (Sayek Böke) Amerika'dan gelir gelmez içine ekleneceği bir çalışma yapılacaktı. Biz de onu yürütüyoruz aslında ve bugün de öyle bir toplantının içinde şu anda Selin Hanım. Böyle bir aşamaları var. İsterseniz bu PM'den başlayalım, sonra olağanüstü kurultay zemini ya da ihtimali, alternatifi nasıl bir bakış diye devam edelim."

KILIÇDAROĞLU ÖN ALDI

Toplantıda kimlerden imza alındığı ve olağanüstü toplantı çağrısının nasıl, kim tarafından ve ne zaman yapılacağı da karara bağlandı. Gökhan Günaydın imzacılarla ilgili "Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık. Biraz evvel ben metni bir zarf içerisinde Selin Hanım'a gönderdim. Selin Hanım da imzalamış olacak" bilgisini paylaştı.

Ancak muhaliflerin olağanüstü PM toplantısı planı, 17 Temmuz'da yapılan MYK toplantısında alınan kararla boşa düştü. MYK'da pazar günü PM toplantısı kararı alınması, Kılıçdaroğlu'nun muhaliflerin toplantısından haberi olduğu şeklinde yorumlandı.

ERDEM: İSTİFA ETSİNLER

CHP kulislerinde, İmamoğlu'nun toplantısındaki isimlerin büyük bölümünün Kılıçdaroğlu'nun en yakın çalışma arkadaşları olduğuna dikkat çekilerek, "Onlar, evine rahatlıkla girip çıkan insanlar. Kılıçdaroğlu çok üzgün" yorumları yapıldı. Dünkü MYK öncesi Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem dahil bir grup MYK üyesi toplantı yaptı. Erdem, Özgür Özel ve Gökhan Günaydın gibi isimlerin genel başkanı temsil eden makamlarda olduğunu, bu gibi sorumluluk makamında olanların istifa etmesi gerektiğini söyledi. Diğer katılımcılar da bu görüşü desteklerken, Kılıçdaroğlu sessiz kaldı. Özel ve Günaydın'ın, programlarını gerekçe göstererek MYK'ya gelmemeleri de dikkati çekti.

İmamoğlu, zoom toplantısı sırasında sık sık, 'katılımcı' olarak görünen kişinin kim olduğunu sordu. Toplantı sırasında kimliği anlaşılamayan 'katılımcı', daha sonra görüşmeden ayrıldı.

SIZDIRANI ARAŞTIRACAĞIZ

İmamoğlu bir tören sonrası konuyla ilgili sorulara, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Gizli tarafı yok. Partinin mevzularıdır. Sızdırılmasını araştıracağız. Bakacağız, bunu seven kimler var? Partinin içinde midir dışında mıdır bakacağız" dedi. Toplantıya katılan isimlerden Gökhan Günaydın "Bu zoom toplantısı kimler tarafından, hangi yöntemlerle ve hangi amaçla basına sızdırılmıştır? Bunun tümüyle CHP açısından asla denenmemesi gereken bir yöntem olduğunu düşünüyorum" derken, Engin Altay da "Bu tür toplantılar sürekli yapılıyor, normal. Sızması enteresan" diye konuştu.