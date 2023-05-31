CHP'de kriz çıktı! "Ben Kemal gitmiyorum"

CHP'de yaşanan ağır seçim yenilgisinden ardından parti tam anlamıyla karıştı. Parti içinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başarısız olduğu ve genel başkanlığı bırakması" gerektiğini düşünenler ile "başarılı" bulanların tartışmaları sosyal medyaya da yansıdı.

İSTİFALARA KARŞI ÇIKTI

Kılıçdaroğlu seçim akşamı topladığı MYK'da seçim sonuçlarını değerlendirdi ve yeni dönemdeki tavrını açık etti. Edindiğim bilgiye göre Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Ali Öztunç, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için istifa etmeye hazır olduklarını söyledi. Yeni dönemde yenilenmiş bir MYK ile gidilmesi gerektiği tartışıldı. Ancak Kılıçdaroğlu, istifaya karşı çıktı, "İstifa yok. Süreci birlikte götüreceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu, seçim gecesi yaptığı açıklamada da açık bir biçimde "Yürüyüşümüz sürüyor, Ayaktayız ve buradayız" diyerek kendisinin de istifa etmeyeceğini ilan etmişti.

FATURA İP'E KESİLDİ

MYK'da Kılıçdaroğlu'nun aldığı yaklaşık yüzde 48'lik oyun başarılı bir sonuç olduğunun da altı çizildi. Büyük ortak İYİ Parti'den yeteri kadar destek gelmediği, İyi Partililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sinan Oğan'a oy verdiklerini söyleyenler bile oldu

VİTRİN DEĞİŞİKLİĞİ

CHP yönetimi, öncelikle MYK'da vitrin değişikliğine gidecek. PM'de İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Gökhan Günaydın gibi isimlerin MYK'ya alınabileceği konuşuluyor. Ardından TBMM Grup Başkanı ve başkanvekillerinin seçimi yapılacak. Konuştuğum kaynaklar Grup Başkanlığı için en güçlü ismin Özgür Özel olduğunu ifade etti.

KURULTAY ERTELENEBİLİR

Kılıçdaroğlu, 2024 seçimlerinde partisinin başında girmek istiyor. Ancak öncelikle kurultayın toplanması lazım. Geçen yıl yapılması gereken ancak pandemi ve yaklaşan seçimler gerekçe gösterilerek Temmuz 2023'e ertelenen kurultayın bir kez daha ertelenebileceği konuşuluyor. Konuştuğum parti yetkilileri, CHP tüzüğüne göre kurultayın ancak bir kere ertelenebileceğine dikkat çekti. Buna karşın Kılıçdaroğlu'nun "uyarı cezasını" da göze alarak 2024 yerel seçimleri sonrasına bırakacağı ifade edildi.

PLANINDA İMAMOĞLU YOK

Kaynaklarım, Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimlerde başarı elde ederek koltuğunu korumayı hedefl eyeceğini, aksi sonuç çıkması durumunda koltuğu kendi belirleyeceği birine devredeceğini söyledi. Koltuğu devredeceği kişinin ise İmamoğlu olmayacağı yaygın bir kanı.

MESAJLAR SOSYAL MEDYADAN

Kılıçdaroğlu'nu başarısız bulanlar ise seslerini sosyal medya üzerinden duyurmaya başladı. Eski CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, seçim sonuçlarının doğru değerlendirilmediğini bunu ertelemenin ülkeye yapılacak en büyük kötülük olduğunu söyledi. Aynı gün Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak seçim faaliyetlerini birlikte yürüttüğü Ekrem İmamoğlu, "Umutsuzluğa kapılmayın. Yeni başlıyoruz. Değişmeyen tek şey değişimdir. Öğrenilmiş çaresizlik benim kitabımda yok" diyerek bir anlamda genel başkan adaylığı için "ben de varım" dedi.

"GİZLİ AJANDASI VAR'

Konuştuğum bir başka CHP'li yönetici İmamoğlu'nun gizli ajandası olduğunu söyledi ve çok çarpıcı ifadeler kullandı. CHP'li kaynak "İmamoğlu çok açık ve aleni olarak hiçbir zaman aday olduğunu söyleyemez. Onun taktiği CHP'ye yakın gazeteciler, sanatçılar ve iş dünyası üzerinden bir kamuyoyu baskısı oluşturarak, Kemal Bey'i ikna etmek olacaktır" dedi.

DELEGELER RAHATSIZ

Üst düzey kaynağıma İmamoğlu'nun neden açıktan Genel Başkan adaylığını ilan etmeyeceğini sordum. Kaynağım, "İki temel engeli var. Bunlardan biri Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden aday yapılmama korkusu. Bir diğeri ise Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde tuttuğu güçlü delege yapısı. Ekrem bey, daha çok Millet İttifakı desteği ile işi götürdü. Ancak CHP delege yapısı bundan çok rahatsız" dedi.

'DUYGU YÜKLÜ MESAJLAR GELİYOR'

Özel, TBMM'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığından istifa edip etmeyeceği sorusuna yanıt verdi. CHP'nin yetkili kurullarını toplayarak seçim sonuçlarını değerlendireceğini söyleyen Özel, "CHP bundan sonraki yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak. Sayın genel başkana 'siz elinden geleni yaptınız' diye duygu yüklü mesajlar geldiğini söyleyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili herhangi bir olumsuz bir yaklaşım olmadığını görüyoruz. Yapacağımız toplantının ardından yol haritasını belirleyeceğiz" dedi. Özel, "Bir grup başkanı ve üç grup başkanvekili seçeceğiz. Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay ve ben grup başkanvekilliği görevine talip değiliz. Sekiz arkadaşımız bu göreve talip oldu. Cumartesi seçimimizi yapacağız" dedi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması nedeniyle Meclis Grup Başkanlığına aday olacağını ifade ederek şöyle devam etti: "Bu seçimde Meclis'e taşınan bazı isimler ve partiler üzerinden kadınların çok endişeli olduğunu biliyoruz. Kimse korkmasın. Hiçbir şey olmamış gibi davranmıyoruz. Üzerimize düşenin fazlasını yapacağız."

CHP MYK YARIN TOPLANIYOR

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanıyor. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.00'te yapılacak. MYK toplantısında, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirilecek ve CHP'nin yol haritası ele alınacak.

GENEL BAŞKANLIĞI ASLA TARTIŞMAYA AÇMAYIZ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim kampanyası sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en fazla çalışan, emek veren kişi olduğunu belirterek destek açıklamasında bulundu: "Biz bile bu yaşımızda 60- 70 günlük kampanyayı çoğu zaman serumlarla ayakta durduk ama genel başkanımız o yaşına rağmen müthiş bir performans gösterdi. Biz genel başkanımızın 'genel başkanlığını' asla tartışmaya açmayacağız. Genel başkanımızın yanında yer alacağız, destek olacağız. Parti içerisinde bir kargaşanın bir endişenin yaratılmasına müsaade etmeyeceğiz."

İLK TALİP GÜRSEL TEKİN

CHP Eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, katıldığı radyo yayınında Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarını ve CHP'nin kongre sürecini değerlendirdi. Kongre takviminin yaklaştığına dikkat çeken Tekin, kendini yenilemiş, dinamik kadroya ihtiyaç olduğunu söyledi.

DEĞİŞİM KAÇINILMAZ, OLACAK

"Değişime kapalı olan bir siyasi parti yaşayamaz, ayakta duramaz. Tabii ki değişim olacak" diyen Tekin, "Siz seçimden seçime sahaya çıkarsanız olmaz. Bugün başlayacaksınız. Ben deli dana gibi tek başıma yüz bin kilometre yol dolaştım. Dolaşırken bile benimle kafa buldular. Acaba genel başkanlık için mi dolaşıyor dediler. Kafaları böyle çalışıyor" diye konuştu. Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı yönündeki iddialara ilişkin ise "Belediye başkanımız şu an görevini yapıyor. Tabii ki önümüzdeki süreçte nasıl bir karar alıp almayacağını bilemiyorum. İmamoğlu başarılı bir belediye başkanıdır, başarılı bir siyasetçidir" dedi. Tekin, kendisinin genel başkanlığa aday olup olmayacağına yönelik sorulan soruya ise şöyle cevap verdi: "Zamanı gelince, genel başkanım çekilirse düşünürüz. Çünkü ben genel başkanla yol yürümüş biriyim. Her şeye rağmen bizim fıtratımızda adam satmak yoktur. Çekilirse aday olacağım." CHP Eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, katıldığı radyo yayınında Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarını ve CHP'nin kongre sürecini değerlendirdi. Kongre takviminin yaklaştığına dikkat çeken Tekin, kendini yenilemiş, dinamik kadroya ihtiyaç olduğunu söyledi.