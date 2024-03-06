CHP'de kriz bitmiyor... İstifa dalgası kapıda!

İstanbul'da, DEM Parti'nin terör örgütüne yakın 31 ismini kendi listelerinden belediye meclis üyeliğine aday gösteren CHP'de kriz bitmiyor.

CHP'nin kendi listelerinden aday gösterdiği DEM Partililer arasında terörist başı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayandan terör örgüt mensubu olmaktan tutuklanana kadar birçok skandal isim yer alıyor.

Sancaktepe ve Beyoğlu'nda 1. sıra, Zeytinburnu'nda 2. sıra, Tuzla, Eyüpsultan, Esenyurt, Kartal ve Sarıyer'de ise 3. sıra adaylıklarını DEM Partililere açan CHP yönetimi, parti örgütünün iradesini de hiçe sayarak yeni bir krizi tetikledi.

Sabah'ta yer alan habere göre; özellikle DEM'e toplam 15 adaylığın hediye edildiği Esenyurt ve Sancaktepe'deki birçok partilinin tepeden inme kararlar sonrası partiyle iplerini koparma kararı aldığı öne sürüldü.

6 OKUN ARKASINA GİZLENEN DEM'Lİ ADAYLAR

Belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde de "ithal" isimleri tercih ederek partilileri isyan ettiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer, Avcılar, Kadıköy ve Ataşehir başta olmak üzere birçok ilçedeki partililer tarafından istifaya davet edilmişti.

14-28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 39 vekil koltuğunu küçük ortaklara hediye etmesine tepki gösteren Özel, bu kez kendisi benzer bir uygulamayı DEM Parti için hayata geçirdi.

31 DEM Partiliyi CHP amblemi altında aday göstererek seçmenlerini terör örgütüne dolaylı destek vermeye zorlayan Özel, İstanbul parti örgütü üzerindeki kontrolü de iyice kaybetti.

CHP ESENYURT'TA DEM'E TESLİM

Edinilen bilgilere göre, özellikle Esenyurt'ta 10 DEM Partiliyi birden belediye meclis üyeliğine aday gösteren CHP yönetimi, bu ilçedeki partililerde büyük rahatsızlık yarattı.

Esenyurt'ta DEM Parti'nin işaret ettiği Ahmet Özer'i de belediye başkanlığına aday gösteren CHP, adeta terör örgütünün siyasi kolu konumundaki partiye beyaz bayrak açtı.

İstanbul'da hem aday belirleme süreci hem de belediye meclis üyeliğine yönelik aday atamaları büyük tepki çekerken, hakkının yendiğini düşünen birçok CHP'li örgüt üyesinin toplu istifa için seçim sonrasını beklediği iddia ediliyor.