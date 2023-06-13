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CHP'de koltuk savaşları... Özgür Özel adaylığını ilan etti: "Kararlılıkla buradayım"
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13 Haziran 2023 Salı 23:55:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 23:55:00

CHP'de koltuk savaşları... Özgür Özel adaylığını ilan etti: "Kararlılıkla buradayım"

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. CHP'li Özel, "Ben de varım inançla kararlılıkla buradayım. Çaresiz, seçeneksiz umutsuz değiliz hiçbirimiz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi, ben genel başkanlığa adayım." dedi.

CHP'de Özgür Özel Genel Başkanlık için adaylığını ilan etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkanlığa aday olup olmayacağı sorusuna cevap verdi. Özel, "Burası Cumhuriyet Halk Partisi, ben genel başkanlığa adayım" ifadelerini kullandı.

CHP'de kurultay süreci başladı. 28 Mayıs seçimlerinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan değişim açıklamalarının ardından bir sinyal de Özel'den geldi. Gürsel Tekin'in adaylığını açıklamasının ardından Murat Ağırel'e konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adaylığını iddia etti.

Özel, "Gerekirse sorumluluk, fedakarlık. Ben de varım inançla kararlılıkla buradayım. Çaresiz, seçeneksiz umutsuz değiliz hiçbirimiz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi, ben genel başkanlığa adayım" dedi.

Etiketler : Özgür Özel chp kılıçdaroğlu
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