CHP'de koltuk savaşı başladı! Akşener de topa girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi CHP'yi karıştırdı, Millet İttifakı'nı dağıttı. İYİ Parti, Millet İttifakı'ndan çekilirken, CHP'de Genel Başkanlık savaşı başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kahvaltıda buluştu, 'İstifa et, partinin başına ben geçeyim' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Hayır' yanıtını verirken, MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlerin hepsinin üstünü çizerek ilk darbeyi vurdu. Kılıçdaroğlu, teşkilatları da doğrudan kendisine bağladı ve İmamoğlu'nun önünü kapattı. İmamoğlu ise, Meral Akşener ile birlikte hareket ederek karşı hamlesini yaptı. İşte CHP'deki koltuk savaşının perde arkası...

ERDOĞAN KAZANDI, CHP'DE SAVAŞ BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13.Cumhurbaşkanı olma iddiası ile aday oldu. İlk turda da, ikinci turda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığı korumak için vakit kaybetmeden harekete geçti. Kılıçdaroğlu, 'Mücadeleye devam edeceğim' derken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Değişmeyen tek şey değişimdir' diyerek savaşın kıvılcımını ateşledi.

KAHVALTIDA 'KOLTUK' KAVGASI

Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da lüks bir otelde pazar sabahı kahvaltıda bir araya geldi. İmamoğlu'nun talebi ile gerçekleşen buluşmada gündem CHP'deki yeni dönemdi. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na partinin Genel Başkanı dahil tüm yönetiminin A'dan Z'ye değişmesi gerektiğini söyledi. Teşkilatların da yeniden yapılandırılmasını isteyen İmamoğlu, "Ben partiye önderlik edebilirim" dedi. İmamoğlu, Büyük Kurultayın yerel seçimden önce en kısa sürede yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Kemal Kılıçdaroğlu ise, Büyük Kurultayın yerel seçimlerden sonra yapılması gerektiğini savunarak, İmamoğlu'nun değişim talebine 'hayır' yanıtını verdi.

KAHVALTI SONRASI KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK HAMLE GELDİ

CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'ndan istifa eden isimlerin yerine Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na yakın isimleri de koyacaktıç İmamoğlu'na yakın isimler arasında Gökhan Günaydın ve Gökhan Zeybek gösteriliyordu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun seçim sonrası, 'Değişmeyen tek şey değişimdir' diyerek ilk sinyali verdiği Genel Başkanlık arzusunu kahvaltıda açık etmesi ile fikrini değiştirdi. CHP MYK'da, İmamoğlu'na yakın olduğu düşünülen isimlerin hiçbirine yer verilmedi. Bir diğer deyişle hepsinin üstü bizzat Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından çizildi. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, kahvaltıda yaşananlar sonrası Kılıçdaroğlu'nun son anda bu isimleri elediğini söyledi. Canan Kaftancıoğlu'na yakın Zeynel Emre ise MYK'da yer aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU TEŞKİLATI DA KENDİSİNE BAĞLADI

Sık sık demokrasiden dem vuran, 'tek adamlık' eleştirileri yapan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin içinde ise adeta 'tek adam' olmak için her şeyi yapıyor. Parti içi temayülleri yok sayan, her türlü karşıt sesi anında yok eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu tehlikesine karşı da hamlelerini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu, parti içi demokrasiyi yok sayarak tüm teşkilatları doğrudan kendisine bağladı. Kılıçdaroğlu, böylece partinin teşkilatlarının tamamına kendine yakın isimleri yerleştirip, hakimiyetini güçlendirecek. Daha önce, İYİ Parti'de de benzer bir durum yaşanmıştı. Koray Aydın'ın elinden alınan teşkilatlar, Meral Akşener'e doğrudan bağlanmıştı.

İMAMOĞLU PES ETMİYOR! SOSYAL MEDYADAN ATAKLARA BAŞLADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamleleri sonrası sosyal medyadaki troll yapılanmasını harekete geçirdi. İmamoğlu'nun trolleri vu çalışmada yalnız da değil. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medyadaki troll ağı da, İmamoğlu ile birlikte hareket ediyor. Akşener, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile biliniyor. Akşener, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için büyük mücadele vermiş, masadan ayrıldığında geri dönmek için İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olmasını şart koşmuştu. Akşener yine, "Ablam İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yesir görmüş" şeklinde açıklama yapmıştı. İkilinin, Kılıçdaroğlu'na karşı beraber hareket etmesi bekleniyor.

MİLLET İTTİFAKI DA DAĞILDI

Seçim hezimeti sonrası, CHP-İYİ Parti ortaklığı da sona erdi. İYİ Partili Cihan Paçacı, seçim için bir ortaklık olduğunu, şu an bir ortaklık olmadığını açıkça beyan etmişti. İYİ Parti, seçim yenilgisini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatılmasına bağlıyor. Kendilerinin uyarıda bulunduğunu söyleyen İYİ Partili kaynaklar, ittifakın devam etmesinden yana olmadıklarını da sözlerine ekliyor.

KIYAMET KOPTU AMA KILIÇDAROĞLU KAÇAMAK YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, aralarında resmen savaş olmasına rağmen İmamoğlu ile arasında bir sorun olmadığını iddia etti. Kaçamak yanıtlar veren Kılıçdaroğlu, "Hayır, niye sıkıntı olsun ki? Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok" dedi.