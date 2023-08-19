CHP'de koltuk krizi sürüyor! Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Atatürk'ün arkasına saklanmayın

CHP'de kaybedilen seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik değişim hareketi etkisini sürdürüyor.

Yerel seçimler öncesi parti yönetiminde taze kan isteyen değişimciler Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ediyor.

Kelam Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti sonrası değişim seslerine kulak tıkaması ise parti içinde krize neden oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in başlattığı değişim hareketi CHP'de Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir programa katılan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, seçimin kaybedildiğini ve gereğinin yapılması gerektiğini dile getirdi. Programda kendisine sorulan sorulara net cevaplar veren Özgür Özel, partideki durumu Sezen Aksu'nun "Masum değiliz hiçbirimiz" şarkısı ile özetlemek istediğini belirterek, "Kaybettik gereğini yapmak lazım. Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez" dedi.

CHP içinde gitgide parti içi demokrasinin azaldığını, denge ve denetleme mekanizmalarının zayıfladığı süreçler yaşandığını ifade eden Özel, kaybedilen seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirtti.

"KAYBETTİK GEREĞİNİ YAPMAK LAZIM"

Seçimin kaybedildiğini ve gereğinin yapılması gerektiğini dile getiren Özel, sözlerine şöyle devam etti:

Kaybettik gereğini yapmak lazım diye düşünüyordum. Ama özeleştiri meselesinde birazcık eksik kalındığı, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya doğru gidildiğini görünce bunun bir parçası olmanın da bir maliyeti var. Seçimi kaybetmekten daha büyük bir eksiklik. Onun üzerinden kendimce bir süreç yürütüyorum. Böyle süreç yürütenlerle konuşuyorum. Şöyle bir şey olsun istiyorum.

"SIKIŞINCA ATATÜRK'TEN BAHSEDEREK, SİYASET ÜRETMEDEN İLERLEYEMEYİZ"

Türkiye siyasetinin, tarihinin en büyük tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, " En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var" ifadelerini kullandı.