CHP'li başkan yardımcısı "Parayı başkandan aldım" dedi

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Öksel'in savcılıkta, "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Öksel ifadesinde, 2019 yerel seçimlerinden sonra kasım ayında istisnai memuriyet atama yoluyla Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in özel kalemi olarak işe başladığını söyledi.

Bu görevinden yaklaşık 2 yıl sonra belediyede insan kaynakları müdürü pozisyonuna geçtiğini, halen ise Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını belirten Öksel, basında "izne çıktığı" haberlerine ilişkin, "Ben 29 Şubat'ta başkanlık oluru ile 4 Mart tarihi itibarıyla yıllık iznimi kullanmaktayım. Şehir dışına çıkmadım, İstanbul'dayım." dedi.

Öksel, görüntülerin çekildiği tarihte, belediye başkanının özel kalemi olarak görev yaptığını, başkan Keskin'in kendisini, avukatı Ergün Özer'in avukatlık ofisine çağırdığını ve görüntülerde yer alan çantayı verdiğini söyledi.

Çantayı teslim aldığında içinde para olduğunu bildiğini ancak nereye ve ne amaçla götüreceğini bilmediğini iddia eden Öksel, "olayı belediye başkanının kendi şahsi konusu" olarak bildiğini, bu nedenle çantayı teslim aldığını belirtti.

Öksel, Keskin'in kendisine açık adres yazılı kağıt verdiğini ve kendisinin de söz konusu adrese gittiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ofise gittiğimde orada o tarihte CHP İl Başkan Yardımcısı olan Özgür Nas ve il başkanının basın danışmanı olan Can Poyraz oradaydı. Onları görünce parti ile ilgili bir durum olduğunu anladım. Oraya gittiğimde tanımadığım ancak dün (21 Mart 2024) sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Küçükçekmece Belediye Başkanının oğlu olduğu belirtilen şahıs da oradaydı. Masanın başında duruyordu. Masa üzerinde para vardı ve paralar sayılıyordu. Ben de laptop çantası boyutunda bir çantanın içinden paraları çıkararak masanın üzerine bıraktım ve görüntülerde yer alan bir koltuğa oturdum. Yaklaşık 5-10 dakika oturduktan sonra tek başıma ofisten ayrıldım."

Kendisine Muammer Keskin'in parayı teslim ettiğinde ne kadar olduğunu, nereden geldiğini ve nereye harcanacağını söyleyip söylemediğinin sorulması üzerine Öksel, "Çantayı teslim edeceğim kişinin ismini söylemedi. Sadece, 'Belirtilen ofise götür, teslim et.' dedi. Bende amirimin verdiği talimata uyarak çantayı götürdüm. Ofise gittiğimde Özgür'den CHP İstanbul İl Parti Binası'nın satın alınacağını öğrendim. Ben ofiste bulunanlardan sadece Özgür Nas'ı ve Can Poyraz'ı tanıdığım için odada bulunan diğer kişilerle muhatap olmadım. Bu kişilere 'Tamam mı? Bir sorun var mı?' diye sorduğumda onlar da 'Tamam sorun yok. Her şey yolunda.' diye söylediler." ifadesini kullandı.

Şüpheli Öksel, daha sonra başkanlık binasına geri döndüğünde Keskin'e il binasının satın alımını öğrendiğini söylediğinde ise Keskin'in "Evet, evet biliyorum zaten." diye yanıt verdiğini belirtti.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.

Keleş, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul İl Binası'nı satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde ifade verdi.

Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Şüpheli Braka'nın da savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliğinde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun şüpheli olarak ifadeye çağırıldığı öğrenildi.