CHP'de ''Kılıçdaroğlu'' isyanı: Diktatör olacağını kestiremedik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2002 seçimleri öncesi partiye kaydeden isim olan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Sabah'a konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun daha önceden hem DSP hem de DYP ile görüşerek siyasete girmeye çalıştığını belirten Sevigen, "Kemal Bey SSK'dan emekli olduktan sonra siyasete girmeyi çok istiyordu. DSP'ye gitti, Rahşan Hanım Kemal Bey'i kabul etmedi. DYP'ye gitti, orası da olmadı. Deniz Baykal, 'Bu işlere Mehmet Sevigen bakıyor' diyerek bana yönlendirdi. Bana geldiler, partiye kaydını yaptık. Diktatör olacağını kestiremedik. Öyle bir havası yoktu. Sessiz, sakin, korkak bir adamdı" ifadelerini kullandı.

"PARTİ YÖNETİMİNE ALARAK HATA YAPTIK"

Kılıçdaroğlu'nu o dönem partide önemli görevlere getirerek en büyük hatayı yaptıklarını vurgulayan Sevigen, "Kemal Bey maalesef böyle biri. Kendisinde vefa göremezsiniz. O dönem en büyük hatamız, kendisini parti yönetimine almak oldu" şeklinde konuştu.

"HEM KENDİNE HEM PARTİYE ZARAR VERİYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir an önce genel başkanlık görevinden ayrılması gerektiği görüşünü savunan Sevigen, "Hem kendine hem ailesine hem de partiye zarar veriyor. Bu inadın, bu ısrarın amacı nedir, ben anlayamıyorum. Bir şey olmuyorsa olmuyordur. Ancak yine de mevcut delege yapısı ile yeniden genel başkan seçilecek gibi gözüküyor. Partim adına gerçekten üzülüyorum" dedi.