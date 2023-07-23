CHP'de kavga: Sen varsan ben yokum! Kılıçdaroğlu: Geçmişi temiz birine bırakırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen CHP Belediye Başkanları Toplantısı gergin geçti. Ankara'da parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sızdırılan zoom toplantısı sonrası ilk kez bir araya geldi. 36 belediye başkanının mazeret gösterip katılmadığı toplantıda Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları, yaklaşan yerel seçimler ve belediyelerin mevcut sorunları ve ele alındı.

GERGİN TOPLANTI

Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Yılmaz Büyükerşen "Toplantıda bana göre bir gerilim yaşanmadı. Ama yaşandı diyenler olabilir mi olabilir" dedi. Edinilen bilgilere göre toplantıda söz alan belediye başkanlarından bir bölümü, değişim çıkışı yaparken bir bölümü de partinin yıpratılmaması gerektiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı konuşmada, değişim sürecinin birlikte gerçekleştirilmesi için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunurken, zoom toplantısı hakkında da, bu tür toplantılar yapılmasının etik dışı olmadığını iddia etti.

'SİZDEN ÖZÜR DİLEMEM'

İmamoğlu, "Seçimlerle alakalı sonuçlardan sonra benim sizden (Kılıçdaroğlu) dileyecek bir özrüm yok. Seçimlerden bir gün sonra randevu istedim ama vermediniz. Ben toplumu dinliyorum ama siz dinlemiyorsunuz. Değişimin mutlaka sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde kayıplar büyük olacaktır. Partinin içerisinde bulunduğu durum ve mevcut konjonktüre göre kendimi buraya ait hissetmiyorum, kendimi buraya ait göremiyorum. Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum."

'DİNLEYECEKSİN' ÇIKIŞI

Bunun üzerine Bakırköy Belediye Başkanı Ahmet Akın, süre sınırı nedeniyle son sözlerini söylemesi için Ekrem İmamoğlu'nu "Konuşmanızı toparlayın" diyerek uyardı. İmamoğlu ise bu uyarıya sert bir üslupla "Toparlayamam, dinleyeceksin. Bunları konuşmak için buradayız" karşılığını verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ise görevi bırakması talepleri hakkında, "Parti tarihini bilen, geçmişi temiz birini getirin görevi hemen yarın bırakırım" dediği iddia edildi.