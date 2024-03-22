CHP'de İzmir korkusu! Artık 'çantada keklik' değil
Kaynak: Sabah
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'değişim' hamlesi ‘kale' olarak tanımladığı İzmir'de CHP'nin 25 yıllık iktidarını tehdit etmeye başladı. Seçimlere sayılı gün kala İzmir'de çok sayıda seçmenin halen daha kararsızlığını koruduğu, daha önceki seçimlerde CHP'ye oy veren önemli sayıda bir seçmen kitlesinin de sandığa gitmeme eğiliminde olduğu ortaya çıktı. Seçmenin ayrıca İzmir'de artık 'çantada keklik' görülmek istemediği ve hizmet odaklı tercih yapacağı sık sık dile getiriliyor.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ
CHP'deki küskünlere, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın seçim çalışmaları sırasında ortaya koyduğu performans da eklenince CHP İzmir'de kan kaybetmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de AK Parti ile CHP arasındaki makasın giderek kapandığını belirtip, "Kaygılıyım" demişti. CHP Büyükşehir Adayı Cemil Tugay da son günlerde aradaki farkın azaldığını yaptığı açıklamalarla kabul etti.
10 GÜN ARAYLA YİNE GELİYOR
İzmir'de AK Parti ile aralarındaki farkın her geçen gün azalması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de panikletti. Özel bugün ve pazar günü İzmir'de halk buluşmaları yapacak.
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