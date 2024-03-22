VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İmamoğlu döneminde İSKİ rezaleti! Borç 48 kat arttı
Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere yönelik paylaşım
CHP'de para sayma skandalı... Kaftancıoğlu'nun bugün ifade vermesi bekleniyor
AJet'ten "1 dolar ve 1 avroya yurt dışı indirimli bilet" kampanyası
BM Raportörü: İsrail'in Gazze'deki suçları UCM'yi önümüzdeki 50 yıl meşgul edebilir
İsrail ordusunun Şifa Hastanesine düzenlediği baskında şu ana kadar 150'den fazla Filistinli öldürül...
22 Mart 2024 Cuma 11:38:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 11:38:00

CHP'de İzmir korkusu! Artık 'çantada keklik' değil

Kaynak: Sabah

ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'değişim' hamlesi ‘kale' olarak tanımladığı İzmir'de CHP'nin 25 yıllık iktidarını tehdit etmeye başladı. Seçimlere sayılı gün kala İzmir'de çok sayıda seçmenin halen daha kararsızlığını koruduğu, daha önceki seçimlerde CHP'ye oy veren önemli sayıda bir seçmen kitlesinin de sandığa gitmeme eğiliminde olduğu ortaya çıktı. Seçmenin ayrıca İzmir'de artık 'çantada keklik' görülmek istemediği ve hizmet odaklı tercih yapacağı sık sık dile getiriliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memnuniyet anketlerini gerekçe göstererek İzmir'de 26 ilçe belediye başkanından 23'üne kesik attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de devre dışı bırakan Özel, partisinin büyükşehir belediye başkan adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı açıkladı. CHP Genel Merkezi'nin ilçe belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde izlediği yol kentte büyük tepkiye neden oldu. Başta Karaburun olmak üzere Güzelbahçe, Çiğli, Bayraklı, Karşıyaka ve Çeşme ilçelerinde günlerce 'İthal aday istemiyoruz' eylemleri düzenlendi. Genel Merkez, daha sonra Çiğli ve Karaburun adaylarını değiştirse de tepkiler dinmedi. Benzer sıkıntılar belediye meclis üyesi belirleme sürecinde de yaşandı. CHP Genel Merkezi'nin aday belirleme sürecinde yaptığı hatalar parti tabanında büyük rahatsızlığa neden oldu. Parti tabanındaki küskünlük, yapılan anketlere de yansıdı. Sabah'ın haberine göre, Seçimlere sayılı gün kala çok sayıda seçmenin halen daha kararsızlığını koruduğu, daha önceki seçimlerde CHP'ye oy veren önemli sayıda bir seçmen kitlesinin de sandığa gitmeme eğiliminde olduğu ortaya çıktı. Seçmenin ayrıca İzmir'de artık 'çantada keklik' görülmek istemediği ve hizmet odaklı tercih yapacağı sık sık dile getiriliyor. İzmir'in ağır sorunlarının acilen çözüm beklediği belirtiliyor.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ

CHP'deki küskünlere, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın seçim çalışmaları sırasında ortaya koyduğu performans da eklenince CHP İzmir'de kan kaybetmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de AK Parti ile CHP arasındaki makasın giderek kapandığını belirtip, "Kaygılıyım" demişti. CHP Büyükşehir Adayı Cemil Tugay da son günlerde aradaki farkın azaldığını yaptığı açıklamalarla kabul etti.

10 GÜN ARAYLA YİNE GELİYOR

İzmir'de AK Parti ile aralarındaki farkın her geçen gün azalması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de panikletti. Özel bugün ve pazar günü İzmir'de halk buluşmaları yapacak.

Etiketler : izmir hamza dağ cemil tugay özgür özel chp
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Abisini trafik kazasında kaybetti

Abisini trafik kazasında kaybetti
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX