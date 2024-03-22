CHP'de İzmir korkusu! Artık 'çantada keklik' değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memnuniyet anketlerini gerekçe göstererek İzmir'de 26 ilçe belediye başkanından 23'üne kesik attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de devre dışı bırakan Özel, partisinin büyükşehir belediye başkan adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı açıkladı. CHP Genel Merkezi'nin ilçe belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde izlediği yol kentte büyük tepkiye neden oldu. Başta Karaburun olmak üzere Güzelbahçe, Çiğli, Bayraklı, Karşıyaka ve Çeşme ilçelerinde günlerce 'İthal aday istemiyoruz' eylemleri düzenlendi. Genel Merkez, daha sonra Çiğli ve Karaburun adaylarını değiştirse de tepkiler dinmedi. Benzer sıkıntılar belediye meclis üyesi belirleme sürecinde de yaşandı. CHP Genel Merkezi'nin aday belirleme sürecinde yaptığı hatalar parti tabanında büyük rahatsızlığa neden oldu. Parti tabanındaki küskünlük, yapılan anketlere de yansıdı. Sabah'ın haberine göre, Seçimlere sayılı gün kala çok sayıda seçmenin halen daha kararsızlığını koruduğu, daha önceki seçimlerde CHP'ye oy veren önemli sayıda bir seçmen kitlesinin de sandığa gitmeme eğiliminde olduğu ortaya çıktı. Seçmenin ayrıca İzmir'de artık 'çantada keklik' görülmek istemediği ve hizmet odaklı tercih yapacağı sık sık dile getiriliyor. İzmir'in ağır sorunlarının acilen çözüm beklediği belirtiliyor.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ

CHP'deki küskünlere, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın seçim çalışmaları sırasında ortaya koyduğu performans da eklenince CHP İzmir'de kan kaybetmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de AK Parti ile CHP arasındaki makasın giderek kapandığını belirtip, "Kaygılıyım" demişti. CHP Büyükşehir Adayı Cemil Tugay da son günlerde aradaki farkın azaldığını yaptığı açıklamalarla kabul etti.

10 GÜN ARAYLA YİNE GELİYOR

İzmir'de AK Parti ile aralarındaki farkın her geçen gün azalması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de panikletti. Özel bugün ve pazar günü İzmir'de halk buluşmaları yapacak.