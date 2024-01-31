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CHP'de İzmir depremi! Adayı duyunca Genel Merkez'i terk etti
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31 Ocak 2024 Çarşamba 08:31:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 08:31:00

CHP'de İzmir depremi! Adayı duyunca Genel Merkez'i terk etti

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İzmir Büyükşehir'e Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday olarak gösterilmesi sonrası CHP'de ortalık karıştı. Tugay'ın açıklanmasının ardından İzmir İl Başkanı, Genel Merkez'i terk etti. Tugay'ın adaylığına karşı olan İzmir teşkilatı ile Genel Merkez arasında belediye meclis üyeliği pazarlığı başladı. Mevcut başkan Tunç Soyer ise aday olmayacağının MYK öncesinde tebliğ edilmesini 'en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik' olarak nitelendirdi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özgür Özel'e yakın isimlerden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. Mevcutta 26 ilçesi olan CHP'de, 2 isim hariç diğer başkan adayları değişti. İzmir il teşkilatının istemediği bir isim olan Tugay'ın adaylığı partide hareketliliğe sebep oldu. Edinilen bilgilere göre Tugay'a tepkili olan İzmir İl Teşkilatı ile Genel Merkez fikir ayrılığı yaşadı. İl örgütünün Tugay ile uyumlu bir şekilde çalışması için İzmir İl Teşkilatı ve Genel Merkez arasında belediye meclis üyeliği pazarlığının sürdüğü kaydedildi.

İL BAŞKANI GENEL MERKEZİ TERK ETTİ

Cemil Tugay, toplantı sürerken parti binasında Genel Merkez yöneticileri ile görüştü. Aynı saatlerde Tugay'ın adaylığına karşı çıkan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yöneticileri de Genel Merkez binasındaydı. Yeni Şafak'ın haberine göre, MYK toplantısı esnasında Aslanoğlu'nun karşı çıktığı isim olan Cemil Tugay'ın adaylığı kesinleşince Aslanoğlu parti binasını terk etti.

DEĞİŞİM ÇIKIŞI

PM çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, değişim çıkışı yaptı. Değişim yapmadığına yönelik eleştirilere cevap veren Özel basın mensuplarına, "Değişim nerede diyenler İzmir'e baksın" dedi. CHP'de alınan kararla teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Deniz'i Çeşme Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. Çankaya için aday belirleme perşembe gününe kaldı. Adı büyükşehir adaylığı için geçen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritlioğlu Sengel yerini korurken, Karşıyaka'da ise İYİ Parti kökenli Behice Yıldız İşçimenler Ünsal aday yapıldı.

TUNÇ SOYER: SAYGISIZLIK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'deki aday belirleme sürecine tepki gösterdi. Soyer, adayların açıklanmasında yaşanan gecikmenin İzmir halkına saygısızlık olduğunu savundu. Soyer, yeni dönem için aday gösterilmeyeceği haberinin CHP'nin MYK toplantısından 5 dakika önce kendisine bildirildiğini belirterek, bunu "En hafif deyimle siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirdi.

ÖRGÜTÜN SESİ DİNLENMEDİ

Soyer, şunları kaydetti: "Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken ne yazık ki böyle olmamıştır. Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır. Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir."

Etiketler : chp izmir aday
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