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CHP'de istifa krizi: CHP birinin oyuncağı haline geldi, yazıklar olsun!
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23 Mart 2024 Cumartesi 23:22:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 23:22:00

CHP'de istifa krizi: CHP birinin oyuncağı haline geldi, yazıklar olsun!

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CHP'nin aday belirleme sürecinde çıkan krizde aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, istifa ettiği partisine zehir zemberek sözlerle yüklendi. CHP'nin bir genel başkan yardımcısının eline oyuncağa döndüğünü söyleyen Şükrü Genç, 'Bu kişinin adını söylemeyeceğim, ağzıma da almaktan utanıyorum. Yazıklar olsun.' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği ve bu nedenle yeniden aday gösterilmediği gerekçesiyle CHP'den istifa eden ve bağımsız aday olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, katıldığı KRT TV canlı yayınında, parti yönetimini hedef aldı.

"CHP BİR GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ OYUNCAĞI HALİNE DÜŞTÜ"

İstifa ettiği partisini yerden yer vuran Şükrü Genç, "Ismarlama adayını oradan oraya sürükleyen ben bu zatı muhteremin adını söylemeyeceğim, söylemekten utanıyorum. Ağzıma da almak istemiyorum. CHP bir genel başkan yardımcısının oyuncağı haline düştüyse bu parti yazıklar olsun. " dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin yeniden aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, seçime bağımsız aday olarak girme kararı almıştı.

Etiketler : Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç chp
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