CHP'de istifa krizi: CHP birinin oyuncağı haline geldi, yazıklar olsun!

Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği ve bu nedenle yeniden aday gösterilmediği gerekçesiyle CHP'den istifa eden ve bağımsız aday olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, katıldığı KRT TV canlı yayınında, parti yönetimini hedef aldı.

"CHP BİR GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ OYUNCAĞI HALİNE DÜŞTÜ"

İstifa ettiği partisini yerden yer vuran Şükrü Genç, "Ismarlama adayını oradan oraya sürükleyen ben bu zatı muhteremin adını söylemeyeceğim, söylemekten utanıyorum. Ağzıma da almak istemiyorum. CHP bir genel başkan yardımcısının oyuncağı haline düştüyse bu parti yazıklar olsun. " dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin yeniden aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, seçime bağımsız aday olarak girme kararı almıştı.