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CHP'de istifa çatlağı sürüyor: 400 kişi AK Parti'ye katıldı
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14 Mart 2024 Perşembe 18:04:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 18:04:00

CHP'de istifa çatlağı sürüyor: 400 kişi AK Parti'ye katıldı

Kaynak: AA

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Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup 400 kişi, toplu olarak partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Yeni üyelere parti rozetleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından törenle takıldı.

CHP'li 400 teşkilat mensubunun toplu olarak AK Parti'ye katılımı nedeniyle tören düzenlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra Sultangazi Belediye Başkanı Abddurrahman Dursun, AK Parti Dışişlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, Bitlis, Muş ve Adıyaman bölgelerinden Stürki Aşireti, Slokan Aşireti, aşiretin reisi Şeyh Abdülhafız Aydın ve Mehmet Bulut katıldı.

"İSTANBUL İÇİN, İLÇELERİMİZ İÇİN VE TÜRKİYE'MİZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

"YENİDEN İSTANBUL' DİYEREK FETRET DÖNEMİNE SON VERECEĞİZ"

Kabaktepe, "Kapımızın her zaman Türkiye iddiası için hizmet edecek tüm kardeşlerimize açık olduğunu ifade ediyoruz. Bizim de enerjimizi, coşkumuzu, inancımızı artıran bir program oldu. İstanbul için, ilçelerimiz için ve Türkiye'miz için çalışacağız. İstanbul'un son 5 yıldaki fetret dönemine yeniden değerli Abdullah Hafız Bey'in ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanımızın söylemiyle 'Yeniden İstanbul' diyerek bu dönemde son vereceğiz. Hem Abdullah Hafız Bey'in şahsında hem de değerli kanaat önderleri ve dernek başkanlarımızın şahsında emeği geçen belediye başkanımız, meclis üyemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'de de sizin desteğinizin hissedileceğine inanıyorum. İstanbul seçimleri açısından baktığımızda bu katılımınız bu seçim açısından değil, bizim ailemizin büyümesi, sizlerle omuz omuza yürümenin mutluluğunu daha büyük bir şekilde yaşıyoruz. İstanbul seçimleri bu yaşayacağımızın bir merdivenidir. Asıl olan ise sonraki günlere hep birlikte yürümemizdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılanlara AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Dışişlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya ve Sultangazi Belediye Başkanı Abddurrahman Dursun tarafından rozetleri takıldı.

Etiketler : CHP İstifa AK Parti Osman Nuri Kabaktepe İstanbul
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