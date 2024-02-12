VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fatma Sevim Baltacı'ya vefa... Başkan Erdoğan kabri başında dua okudu!
Tekirdağ'da 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
"Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız"
CHP'de İstanbul depremi! Partililer İl binasına yürüdü
İşgalci İsrail'in saldırılarına Pakistan'dan kınama!
Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu tamamlandı
12 Şubat 2024 Pazartesi 20:37:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 20:37:00

CHP'de İstanbul depremi! Partililer İl binasına yürüdü

ABONE OL

CHP'nin İstanbul'da çıkardığı ilçe belediye başkan adaylarından rahatsız olan CHP'liler partinin Seyrantepe'deki İl binasının önünde toplanarak sloganlar atarak tepki gösterdi.

CHP'nin Genel Başkanlığına Özgür Özel'in getirilmesi sonrası bir çok konuda Parti içinde anlaşmazlıklar meydana geldi.

CHP'LİLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Özellikle 31 Mart Yerel Seçimleri için İstanbul'da çıkarılan Belediye Başkanı adayları CHP'lileri çileden çıkardı.

CHP yönetimi tarafından parti içinde kendinden söz ettirmiş mevcut Belediye Başkanlarını tekrar aday gösterilmemesi onların yerine adı pek duyulmamış ve CHP'liler tarafından istenilmeyen isimlerin aday çıkarılması tepkilere neden oldu.

CHP'NİN AVCILAR ADAYI TEPKİ ÇEKTİ

Son olarak CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yerine Utku Caner Çaykara'nın aday gösterildiği söylentileri sonrası gerginlik daha da arttı.

Ayrıca demokratik sistem vaatlerinin de hiçbirini gerçekleştirmeyen, partideki Alevileri geri plana atan Özgür Özel, kendi partilileri ve seçmeni tarafından daha çok eleştirilir oldu.

Etiketler : CHP İSTANBUL AVCILAR TEPKİ
İzmir'i yaktı

İzmir'i yaktı
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü
Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var

Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var
Çifte heyecan

Çifte heyecan
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX