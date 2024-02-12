CHP'de İstanbul depremi! Partililer İl binasına yürüdü

CHP'nin Genel Başkanlığına Özgür Özel'in getirilmesi sonrası bir çok konuda Parti içinde anlaşmazlıklar meydana geldi.



CHP'LİLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Özellikle 31 Mart Yerel Seçimleri için İstanbul'da çıkarılan Belediye Başkanı adayları CHP'lileri çileden çıkardı.

CHP yönetimi tarafından parti içinde kendinden söz ettirmiş mevcut Belediye Başkanlarını tekrar aday gösterilmemesi onların yerine

CHP'NİN AVCILAR ADAYI TEPKİ ÇEKTİ

Son olarak CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yerine Utku Caner Çaykara'nın aday gösterildiği söylentileri sonrası gerginlik daha da arttı.

Ayrıca demokratik sistem vaatlerinin de hiçbirini gerçekleştirmeyen, partideki Alevileri geri plana atan Özgür Özel, kendi partilileri ve seçmeni tarafından daha çok eleştirilir oldu.