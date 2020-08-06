Partide bölünme tartışmaları başlarken, sol kanattan HDP ile açık ittifak sesleri yükseliyor.

Son olarak Parti Meclisi (PM) üyesi Müslim Sarı, HDP ile ‘açık ittifak’ı gündeme getirdi.

Sarı, CHP’nin “bölünme paranoyasından” kurtulması gerektiğini belirterek “CHP, HDP ile açık bir ittifak yapacak cesarete sahip mi? Önümüzdeki dönemin en büyük ikilemi bu olacak. Ya bunu yapacak cesareti gösterecek, kadrolarını üretecek, iletişim dilini kuracak, kendi tabanını ve toplumu ikna edecek ve öz güvenle bakacak meseleye ya da ayrı ayrı seçimlere gireceğiz” dedi.

“Sol oylarımızı HDP’ye, batıdaki oylarımızı İyi Parti’ye ya da merkez ittifaka kaptırma ihtimalimiz var” diyen Sarı “Dolayısıyla CHP’nin bunları öngörerek bir siyaset yapması lazım. Hiçbir angajmana girmeden, korkmadan cesur bir biçimde ne yapılması gerekiyorsa onu yapması gerekir” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, mahallî seçimler öncesi katıldığı bir canlı yayında HDP ile ittifak hakkında “Biz iktidara karşı muhalefet eden her parti ile doğal ittifak hâlindeyiz zaten” demişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da partisinin 4. Olağan Kongresinde ittifakların açık ve şeffaf olması gerektiği yönünde çağrıda bulunmuştu.