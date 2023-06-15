VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehit korucunun kanı yerde kalmadı
Laçın kontrol noktasındaki Azerbaycan askeri, Ermenistan'dan açılan ateş sonucu yaralandı
Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
ABD, Rus uçaklarının eylemleri nedeniyle Orta Doğu'ya F-22 savaş uçakları gönderdi
Reklam Kurulu tüketiciyi aldatanlara 39,5 milyon lira ceza kesti
Küresel piyasalar Fed sonrası temkinli hareket ediyor
15 Haziran 2023 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 09:30:00

CHP'de fotoğrafla ‘değişim' operasyonu

ABONE OL

Fotoğrafla operasyon... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu Çankaya'daki sosyal tesiste iki saat görüştü. İmamoğlu'na yakın CHP medyası ‘özel' diyerek görüşmeden bu fotoğrafı servis etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın yenilgiye uğradığı seçimin sabahı partide değişim isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşme Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, 2 saat süren görüşmenin ardından tesislerden ayrılırken gazetecilere el sallandılar ancak herhangi bir açıklama yapmadılar. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in uğurladığı ikili farklı araçlarla tesislerden ayrıldı.

Görüşmenin ardından İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP medyası ise fotoğraflar paylaştı.

İkilinin bahçede sırttan çekilmiş fotoğrafları 'özel fotoğraflar' denilerek servis edildi.

İmamoğlu, İstanbul'a dönüşte ,"Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

Etiketler : chp kemal kılıçdaroğlu ekrem imamoğlu alper taşdelen fotoğraf
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Leyla Feray: Disiplinli biriyim

Leyla Feray: Disiplinli biriyim
Sıla Türkoğlu servetine servet kattı

Sıla Türkoğlu servetine servet kattı
Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum

Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum
Klip parası isyanı

Klip parası isyanı
Enerjik hamile

Enerjik hamile
Oyunculuğu sevdi

Oyunculuğu sevdi
Kadro şekilleniyor

Kadro şekilleniyor
Müzik gecesi

Müzik gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX