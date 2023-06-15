CHP'de fotoğrafla ‘değişim' operasyonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın yenilgiye uğradığı seçimin sabahı partide değişim isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşme Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, 2 saat süren görüşmenin ardından tesislerden ayrılırken gazetecilere el sallandılar ancak herhangi bir açıklama yapmadılar. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in uğurladığı ikili farklı araçlarla tesislerden ayrıldı.

Görüşmenin ardından İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP medyası ise fotoğraflar paylaştı.

İkilinin bahçede sırttan çekilmiş fotoğrafları 'özel fotoğraflar' denilerek servis edildi.

İmamoğlu, İstanbul'a dönüşte ,"Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.