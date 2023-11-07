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CHP'de değişim sözde kaldı! Tanrıkulu, Özel'in PM'sinde
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07 Kasım 2023 Salı 10:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 10:00:00

CHP'de değişim sözde kaldı... Tanrıkulu, Özel'in PM'sinde! Eski tas eski hamam

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP'de ‘değişim' sloganıyla yola çıkan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu dönemindeki Parti Meclisi'nde yer alan 15 isimle çalışmaya devam edecek. TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu da tekrar PM'ye girdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in genel başkan olarak seçilmesinden sonra Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerine yapıldı. Pazar günü başlayan ve dün sabah saatlerine kadar süren oy verme oy sayımının kesin sonuçlarının 3 gün sonra açıklanması bekleniyor. Seçim sonuçlarına iki günlük itiraz süresi verildi. Kadın ve genç kotası da hesaplanarak yapılan derlemede Özel'in listesinde yer alan İstanbul milletvekilleri Gökan Zeybek (648), Özgür Karabat (643), İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru (633) ve İstanbul Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık (606) en çok oyu aldı.

İSTANBUL ETKİSİ

Genel Başkanlık yarışında Özgür Özel ilk turda 682 oy almış, yapılan ikinci turda ise oylarını katlamıştı. PM'de İstanbul il örgütünden isimlerin 643 gibi oylar alması, İstanbul ekibinin Genel Başkanlık seçimlerindeki etkisini de ortaya çıkardı. CHP kulislerinde bu durum "Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel üzerindeki gölgesi" olarak gösterildi.

15 İSİMLE YOLA DEVAM

Yeni PM'ye, eski PM'den 15 isim yeniden seçildi. 60 kişilik PM'ye 15 ismin seçilmesi, PM'nin yüzde 25'ine denk geliyor. Değişim sloganı ile yola çıkan Özgür Özel, yüzde 25'e yakın eski isimlerle çalışmaya devam edecek. Bu isimler arasında şu isimler bulunuyor: Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Gamze Taşçıer, Selin Sayek Böke, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Müslim Sarı, Erbil Aydınlık, Sevgi Kılıç, Orhan Sarıbal, Sezgin Tanrıkulu, Semra Dinçer, Ahmet Hakan Uyanık, Aylin Nazlıaka ve Gökçe Gökçen.

9 KİŞİ LİSTEYİ DELDİ

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın Parti Meclisi adaylıkları için "Denge ve Denetleme Listesi" başlığıyla hazırladığı anahtar listesinden 9 isim çarşaf listeyi deldi. Bu isimler şunlar: Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut.

'ÇEKİLEMEZSİNİZ' BASKISI KAMERADA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık Genel Başkanlık görevini Özgür Özel'e devrettiği kurultaya dair tartışmalar sürüyor... İlk tur sonrası Kılıçdaroğlu'nun çekilme kararı verdiği ancak yapılan baskılar sonucu bundan vazgeçtiği iddia edilmişti. Gazeteci Şaban Sevinç, bu anların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde İmambakır Üküş'ün Kılıçdaroğlu'na "Hayır, izin vermiyorum çekilmenize. Mücadele edeceğiz kaybedeceğiz" dediği duyuluyor. Üküş'ün ismi daha önce Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasındaki gizli protokolde gündeme gelmişti.

Etiketler : chp kemal kılıçdaroğlu özgür özel
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