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15 Eylül 2023 Cuma 22:45:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 22:45:00

CHP'de değişim sözde kaldı: Özel de TSK iftirasını savundu

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CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel, değişim tartışmalarının sürdüğü partisinin eleştirilen söylemlerini savundu. Özgür Özel, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkılu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik iftirasına destek verdi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan koalisyonda dağılmalar yaşanırken, CHP'de de koltuk krizi devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanlığına için aday olduğunu açıkladı.

CHP yönetimini sorumluluk almamakla suçlayan Özel, "Parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı. Parti yönetimi durumu onarmaya yönelik adımlar atmak yerine bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti." diye konuştu.

TERÖR SEVİCİ TANRIKULU'NA DESTEK VERDİ

Özgür Özel, TSK'ya iftira atan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun söylemlerine destek verdi.

Özel, TSK'ya yönelik iftiraların AİHM kararıyla sabit olduğunu öne sürerek, Tanrıkulu'nun büyük bir linç kampanyasına tabi tutulduğunu iddia etti.

Etiketler : chp özgür özel sezgin tanrıkulu tsk
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