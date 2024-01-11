CHP'de değişim lafta kaldı... Özgür Özel sözünü tutmadı
Kaynak: aksam.com.tr
Geçtiğimiz ay Özgür Özel, Lütfü Savaş hakkında 'Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır.' demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi Hataylı depremzedeler tarafından tepki çekti.
Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay'da ciddi hasarlara neden olmuştu. Deprem sonrası istifa çağrılarıyla gündeme gelen Lütfü Savaş, CHP tarafından yeniden belediye başkanlığına aday oldu.
"TARİHİ KARAR OLACAK" DEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında Lütfü Savaş hakkında "Hatay'da vereceğimiz karar tarihi olacak. Çünkü depremden sonra Hatay(vatandaş) başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara biz uymak zorundayız. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa, herkesin sorumluluğu vardır. Burada bir kusur biçilecekse yerel yönetimlerin hiç kusuru yoktur denemez" sözlerini kullanmıştı.
DEPREMZEDELERDEN TEPKİ GELDİ
Lütfü Savaş'ı yaşanan yıkımdan sorumlu tutan Özel, Savaş'ı tekrardan aday gösterince kendisiyle çelişti. Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi depremzede vatandaşların tepkisine neden oldu.
- CHP'de değişim lafta kaldı... Özgür Özel sözünü tutmadı
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