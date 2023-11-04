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04 Kasım 2023 Cumartesi 20:20:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 20:20:00

CHP'de değişen bir şey yok: Kurultay'da gerginlik çıktı

Kaynak: İHA

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda gerginlik delegeler arasında gerginlik çıktı. CHP eski milletvekili Turan Akdoğan'ın konuşması sonrası yaşanan gerginlik, salonda bulunan delegeler ve parti üyelerinin araya girmesiyle sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda delegeler arasında gerginlik yaşandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın düzenlendiği Ankara Spor Salonu'nda delegelerin bulunduğu alanda, değişimciler ve genel merkez destekçilerinin bulunduğu kısımda gerginlik yaşandı. CHP eski milletvekili Turan Akdoğan'ın konuşması sonrası yaşanan gerginlik, salonda bulunan delegeler ve parti üyelerinin araya girmesiyle sona erdi.

Etiketler : CHP KURULTAY GERGİNLİK
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