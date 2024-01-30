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CHP'de çatlak! Partinin belirlediği başkan adayına protesto
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30 Ocak 2024 Salı 01:12:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 01:12:00

CHP'de çatlak! Partinin belirlediği başkan adayına protesto

Kaynak: AA

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İzmir'in Çiğli ilçesinde, CHP Parti Meclisinde (PM) Çiğli Belediye Başkan adayı olarak Uygar Yıldırım'ın belirlenmesine tepki gösteren grup, eylem yaptı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, CHP Parti Meclisinde (PM) Çiğli Belediye Başkan adayı olarak Uygar Yıldırım'ın belirlenmesine tepki gösteren grup, eylem yaptı.

CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalık "Biz Çiğli'de ithal aday istemiyoruz", "Ankara şaşırma sabrımızı taşırma" sloganı attı.

Grup adına açıklama yapan Baransel Güler, Çiğli'de yıllardır CHP'nin iktidar olduğunu belirtti. Yanlıştan dönülmesini istediklerini söyleyen Güler, şöyle konuştu:

"Tercihinizi değiştirin. Bu CHP'ye gönül vermiş onlarca insanın isteğidir. Az önce adı geçtiği iddia edilen Uygar Yıldırım beni aradı, kendisine şunu söyledim, biz burada yüzlerce insan seni tanımıyoruz. Muhtar, esnaf tanımıyor. Bu parti gençlerin önünü açacak ama Çiğli'de kimsenin tanımadığı bir genç için değil. CHP'nin karşısına AK Parti ciddi bir aday çıkardı, büyük kan kaybı var. Bizim aile içi kavgadan çıkıp aile içi barışa dönmemizin zamanıdır."

Etiketler : İzmir CHP Uygar Yıldırım Çiğli Belediye Başkanı
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