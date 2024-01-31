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31 Ocak 2024 Çarşamba 21:39:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 21:39:00

CHP'de çatlak! Çiğli'den sonra Çeşme... "İthal başkan istemiyoruz"

Kaynak: AA

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CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, kent meydanında düzenlediği mitingde parti genel merkezinin kararına tepki gösterdi. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen mitingde CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilen Lal Denizli'yi 'İthal aday istemiyoruz' diye protesto eden Oran, "Sayın Genel Merkez yanlıştan dönün" diyerek resti çekti.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformdan kalabalığa seslenen Oran, belediye başkanlığına aday gösterilen Lal Denizli'nin ilçeyi tanımadığını, ilçe halkının ithal aday istemediğini savundu.

"Çeşme vesayetçi, emanetçi başkanı kabul eder mi?" diyen Oran, belediye başkanı adayının ilçe halkına rağmen belirlendiğini savundu.

"SAYIN GENEL MERKEZ, YANLIŞTAN DÖNÜN"

Oran, şöyle konuştu:

"Hiçbir adayı küçümsemiyoruz. Biz, 5 kişi Çeşme'den başvurduk. Onlardan herhangi birisi bugün aday ilan edilmiş olsaydı onlarla beraber sokak sokak çalışacaktım. Buradan sesleniyorum; Sayın Genel Merkez, yanlıştan dönün. Bu bir yanlıştır. Genç hanımefendiye karşı bir lafımız yok. Ancak 5 aday varken Çeşme'nin 25 mahallesinden 15'ini ezbere sayamayacak, Çeşmelinin tanımadığı adayı kabul etmemiz mümkün mü?"

Adayın belirlenmesi için ön seçim yapılmasını istediklerini dile getiren Oran, "Baba ocağımızın sesimizi duyacağını umuyoruz. Eğer duymazsa Çeşme için yola devam etmeye var mısınız? Lütfen bizi baba ocağımızdan ayırmayın, 6 okumuzdan ayrılmak zorunda bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Etiketler : CHP İZMİR ÇİĞLİ İTHAL ADAY YEREL SEÇİM
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